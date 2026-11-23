Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει στρατηγική μίας κάλπης για τις επερχόμενες εκλογές, με στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Έχουν ήδη δοθεί αυξήσεις συντάξεων και προνιακά επιδόματα, ενώ αναμένεται και επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες ενοικιαστές πριν το τέλος Νοεμβρίου.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 200 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη ευπαθών ομάδων λόγω ενεργειακής κρίσης, με πιθανή νέα ανακοίνωση μέτρων πριν τις εκλογές.

Τον Απρίλιο αναμένεται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ και πιθανή νέα παροχή στήριξης, ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2026. Snapshot powered by AI

Πήρα τηλέφωνο τη γάτα να τη συγχαρώ γιατί διάβαζα το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα σε διάφορα μέσα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, δηλαδή τη σκληρή μάχη για την πρώτη Κυριακή, κάτι για το οποίο μας έχει ενημερώσει η γάτα και έχουμε γράψει στο αγαπημένο σας Newsbomb.gr εδώ και πολύ καιρό.

Στο Μαξίμου στέκονται ιδιαίτερα στη μεγάλη διαφορά που καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν να πιστεύουν πως η αυτοδυναμία δεν είναι ένα μακρινό όνειρο.

Οπως λένε, οι πολίτες όταν βρεθούν πάνω από την κάλπη, θα επιλέξουν το κόμμα αλλά και τον Πρωθυπουργό που θα μπορεί να τους διασφαλίσει μια σταθερότητα και μια προοπτική βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, παρά τα προβλήματα που αντικειμενικά υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια σήμερα ως αποτέλεσμα της ακρίβειας.

Ηδη δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι είδαν πριν λίγες μέρες τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με 400 ευρώ ενώ τον Δεκέμβριο που θα μπουν οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα δουν αύξηση κατά 3% ενώ θα έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά.

Παράλληλα προχωρούν και οι πληρωμές των προνιακών επιδομάτων ενώ τέλος Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και η καταβολή της επιστροφής ενός ενοικίου σε χιλιάδες ενοικιαστές. Σύμφωνα με τη γάτα δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο νέο μέτρο στήριξης που θα ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση για τον προυπολογισμό στη Βουλή αν και πιθανά στην κυβέρνηση θα αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα για το πώς πήγε η οικονομία το 2026 στις αρχές της άνοιξης.

Αν υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος τότε σίγουρα ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις, ουσιαστικά λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Τον Απρίλιο εξάλλου αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα φτάσει τα 960 ευρώ. Οπως μου υπενθύμισε πάντως η γάτα, στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή έχουν υπολογιστεί και 200 εκατομμύρια για τη στήριξη ευπαθών ομάδων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κυρίως από την ενεργειακή κρίση.

Το πακέτο αυτό πιθανότατα να το... χρησιμοποιήσει πριν από τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής την ώρα που συνεχίζονται οι διεργασίες αλλά και οι διαφωνίες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι ηγέτες έχουν ήδη στα χέρια τους μια καινούργια βάση διαπραγμάτευσης με κάποιες περικοπές, το γεγονός όμως ότι το επόμενο διάστημα 7 σχεδόν χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα έχουν εκλογές, δυσκολεύει την κατάσταση.

Σύμφωνα μάλιστα με τη γάτα δεν αποκλείεται η καυτή αυτή πατάτα να περάσει στα χέρια της χώρας που θα αναλάβει την προεδρία το καλοκαίρι, δηλαδή της Ελλάδας. Αυτό προφανώς και ενισχύει και το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μέχρι την 1η Ιουλίου η χώρα θα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο όπου μαθαίνω πως θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα και μια συνολική ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις με το καλώδιο.

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα αλλά και την κριτική της αντιπολίτευσης για τους Τσάφο και Λιάκο η γάτα έμαθε πως, ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση, στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί πως όλα ξεκίνησαν πιθανότατα από εσωκομματικούς του αντιπάλους στην εκλογική του περιφέρεια και έχουν πέσει τα απαραίτητα τηλέφωνα για να σταματήσει άμεσα αυτή η κατάσταση καθώς υπάρχει ανησυχία για το πως θα εξελιχθεί αυτό στο δρόμο προς τις εκλογές. Πάντως μέχρι τώρα με τα δύο αυτά στελέχη δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα, δεν είμαι τόσο σίγουρος και για όσους συνεχίζουν αυτές τις διαρροές.

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