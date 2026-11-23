Ξεκινάει η εβδομάδα που θα καταλήξει στις ισπανικές εκλογές. Εκλογές οι οποίες προκηρύχθηκαν οχτώ μήνες νωρίτερα, αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός του Σάντσεθ δεν κατάφερε να περάσει μέτρα για την στέγαση, κι ενώ οι εξώσεις Ισπανών λόγω χρεών στις τράπεζες και οι αυξήσεις στα ενοίκια, προκάλεσαν ένα πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων. Στο πρόσωπο της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ το κίνημα με αίτημα την προσιτή στέγη βρήκε τον εκφραστή που απενεργοποίησε την λαϊκή οργή. Μέσα σ’ αυτά ήρθε και η σιδηροδρομική τραγωδία με την σύγκρουση των τρένων στο Τολέδο στην οποία πέθαναν 68 επιβάτες.

Η εβδομάδα δεν είναι καλή για τον σοσιαλιστή Πέδρο που κυβερνά από το 2018. Οκτώ χρόνια και κάτι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της PF Global (Politico) το Λαϊκό Κόμμα (PP) του κεντροδεξιού Φεϊχό

προηγείται με 29,5% των ψήφων, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) με 27,2%. Τεχνικά μιλάμε για εκλογικό θρίλερ, όμως ακολουθεί το ακροδεξιό Vox ακολουθεί με 19,6% κάνοντας εφικτό σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με τον κ. Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό φαβορί για επόμενο πρωθυπουργό. Οι στοιχηματικές προεξοφλούν αυτό το σενάριο.

Κατάρρευση

Η άνοδος της ακροδεξιάς πάει χέρι χέρι με την κατάρρευση του αριστερού ισπανικού αφηγήματος και γεγονότα όπως η ανεξέλεγκτη είσοδος μεταναστών στη Θέουτα επιτάχυναν τις εξελίξεις. Ο μικρότερος εταίρος στην κυβέρνηση Σάντσεθ, το αριστερό Sumar μετονομάστηκε σε Frente Amplio ("Ευρύ Μέτωπο") σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τη βάση του, όμως δεν λειτούργησε. Οι Podemos, αρνήθηκαν να μπουν. Το Frente Amplio λαμβάνει 5,9% των προτιμήσεων, ενώ το Podemos 2,2%. Το Sumar είχε πάρει 12,3% στις εκλογές του 2023.

Ούτε το debate μεταξύ των δύο μονομάχων

άλλαξε το σκηνικό.

Πρόσωπα

Μετράνε και μάλιστα πάρα πάρα πολύ. Οι αριστερόστροφοι κατευθύνονται κατά του ακροδεξιού Σαντιάγκο Αμπασκάλ

ενώ οι κεντροδεξιοί κατά του Σάντσεθ. Το 30% στην ίδια δημοσκόπηση λένε ότι κύριος στόχος τους είναι η απομάκρυνση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού, ο οποίος και η σύζυγός του κατηγορούνται για υποθέσεις διαφθοράς. Η στενή σχέση του Vox έρχεται να δέσει γλυκά και ακροδεξιά με τη πιθανότητα να είναι η Μαρίν Λεπέν η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας στις εκλογές του Απριλίου.

Γενικά ένας δυνατός δεξιός άνεμος σαρώνει την Ευρώπη.

Για την σημαία

Στο μικρό γαλατικό χωριό κάτω δεξιά του ευρωπαϊκού χάρτη το κλίμα είναι διαφορετικό. Στην αριστερή μπάντα ακόμα τσακώνονται για το πού πρέπει να βρίσκεται η σημαία του Πολυτεχνείου.

Ενώ ετοιμάζουν τα μαχαίρια γι’ αυτό που ξέρουν καλύτερα: έναν ωραίο εμφύλιο με τρόπαιο το κεφάλι του Αλέξη Τσίπρα που τόλμησε ν’ ανοίξει περπατησιά μόνος, χωρίς αυτούς.

Στα της σημαίας, μια πληροφορία (iefimerida) ότι παραδόθηκε στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη έβαλε φωτιές στα τόπια. Κο-λα-ση.

Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων και ζήτησε να παραδοθεί στην Βουλή, ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), κι έπεσαν όλοι (οι πασοκοι) να τον φάνε.

Πολύ «ευγενικά» το έκανε ο πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης λέγοντας (Mega news) ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει κανένα ρόλο στη συζήτηση αυτού του θέματος».

Απλά και δημοκρατικά.

Το κίνημα

Βγήκε και η ΠΑΣΠ και δήλωσε ότι, «σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας».

Πού είναι το κίνημα, και πού είναι η ΠΑΣΠ είναι ρητορικά ερωτήματα, όπως και η θρυλική μαμά του μέλους της Πασπ-Ασοεε, που έπλυνε την σημαία όταν την βρήκε στο σπίτι- προφανώς γιατί το κίνημα την φύλαγε σαν κόρη οφθαλμού.

Τα μαζεύουν

Τα της σημαίας λογικά θα σβήσουν σιγά για να φουντώσουν πάλι του χρόνου το Νοέμβριο καθώς η Αριστερά λατρεύει τα σύμβολά της και τ’ αφήνει εύκολα.

Αυτό που θα φουντώνει ολοένα και περισσότερο είναι το μένος της Κουμουνδούρου προς τον πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ως γνωστόν, ουδείς επικινδυνότερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Μένος που οδήγησε στην περίφημη Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και servicers που αγόρασαν κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες από την Κουμουνδούρου. Πρόταση την οποία αγκάλιασαν αμέσως με χαρά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Το Σαββατοκύριακο, κι αφού η Ρένα Δούρου είχε υποδείξει στον Αλέξη να πάει μόνος του στην Εξεταστική όπως είχε κάνει παλιά ο Σπίρτζης για την 717, προσπάθησαν να «μαζέψουν» ότι στόχος τους είναι ο Τσίπρας. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με το Νίκο Παππά κι αυτή την εβδομάδα. Δούρου και Μελίδης ξέχασαν τα ‘να γίνει η εξεταστική λύτρωση για τον χώρο που βασανίζεται’ (μετάφραση: εμείς βασανιζόμαστε που θα μείνουμε εκτός Βουλής), και πέρασαν σε μια κλασσική επίθεση κατά της ΝΔ.

Φυσικά αυταπάτες δεν υπάρχουν στο αριστερό χωριό, όσα φύλλα συκής κι αν προστεθούν.

Ανακοινώνει ψηφοδέλτια

Η Αμαλίας πάγωσε με την πρόταση των παλιών συντρόφων για Εξεταστική, αλλά γρήγορα περνάει στην αντεπίθεση. Στον τέλος της εβδομάδας ανακοινώνεται το 50% των εκλογικών ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια, από το Εθνικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί το Σάββατο. Εκτός από τα ψηφοδέλτια, θα ξεκινήσουν τα διαδικαστικά για το Ιδρυτικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου που θα έχει περί τους 5.000 Συνέδρους. Θα υπάρξουν τρεις Επιτροπές, Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων, Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, εκλογή συνέδρων από την βάση με κάλπη αλλά και ηλεκτρονικά. Γ

Εξεταστική με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην Βουλή εσείς; Έξω στην κοινωνία εμείς!

Οι 11

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η ροή βουλευτών που παραδίδουν την έδρα και πηγαίνουν στην Αμαλίας με τελευταίο τον Γιώργο Ψυχογιό. Μέχρι στιγμής πήγαν οι Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Διονύσης Καλαματιανός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Εφη Αχτσιόγλου, Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Συμεών Κεδίκολγου, και Γιώργος Καραμέρος. Μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο αναμένονται οι Κώστας Μπάρκας, Ολγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Γαβρήλος, Γιάννης Σαρακιώτης. Το κερασάκι στην συνεδριακή τούρτα θα είναι φυσικά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που θα πάνε με τον Αλέξη, όπως ο Απόστολος Πάνας της Χαλκιδικής. Δεν θα είναι ο μόνος.

Σας φιλώ

Η Πυθία