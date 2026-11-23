Snapshot Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ με συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, μαθητών και άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Οι απεργοί διεκδικούν αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών.

Στις συγκεντρώσεις καλούνται να συμμετάσχουν στις 10:30 στα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος, με κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Θα υπάρξουν στάσεις εργασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως μετρό και ΗΣΑΠ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, αλλά οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην απεργία θα καθορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας, ενώ οι απουσίες των μαθητών θα μετρήσουν κανονικά. Snapshot powered by AI

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι θα συμμετάσχουν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες καλούν σε συγκεντρώσεις στις 10:30 σε Προπύλαια, αλλά και στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ αναμένονται διαδηλώσεις και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Στα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συμμετοχή σε συγκέντρωση στις 10:30 της 25ης Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25/11 θα υπάρχει και στάση εργασίας στο μετρό και τον ΗΣΑΠ.

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό θα συμμετάσχουν με δύο στάσεις εργασίας, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις από τα σωματεία σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Κινητοποιήσεις των μαθητών στις 25 Νοεμβρίου

Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στα Προπύλαια, ενώ καλεί τα σχολεία της χώρας να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

«Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Τι περιμένουν πια; Να μας πλακώσουν εμάς τα σχολεία για να εξοικονομούν λεφτά να δίνουν εκατομμύρια σε πολέμους και εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ δώρα και φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματίες, σε Pizza Fan και χωριάτικα; Δε θα ανεχτούμε να χτίζουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια των σχολείων μας!», αναφέρει, μεταξύ άλλων η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Γιατί θέλουμε να πάρει τώρα μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια! Αντί να χαρίζει φόρους σε εφοπλιστές, τζάμπα πετρέλαιο σε βιομηχάνους, να πάρει μέτρα για εμάς και τις οικογένειές μας! Να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα κυλικεία, να πάρει μέτρα για να μη μείνουν τα σχολεία μας και τα σπίτια μας χωρίς θέρμανση!

Γιατί αμέσως μετά θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλαδικές! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κενά στα σχολεία, τις συνεχείς μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο, αλλά και τις συγχωνεύσεις τμημάτων, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρουν, σε σχολικές τάξεις με 25, 26 ή και περισσότερους μαθητές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, οι συνθήκες διδασκαλίας γίνονται ολοένα δυσκολότερες.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται επίσης η υποχρηματοδότηση των σχολείων, τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και κατάργηση των συμπτύξεων τμημάτων.

Ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με ολοκληρωμένους προσεισμικούς ελέγχους και έργα συντήρησης.

Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.

Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για νεοδιόριστους και αναπληρωτές.

Τερματισμό των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σχολεία δεν προβλέπεται να κλείσουν γενικά λόγω της απεργίας. Η λειτουργία τους θα γίνει κανονικά, αλλά το γενικότερο πλαίσιο σε κάθε ένα θα καθοριστεί από τους εκπαιδευτικούς που θα απεργήσουν.

Οι απουσίες των μαθητών θα μετρήσουν κανονικά.

Πλοία και ιδωτικός τομέας δίνουν το παρών στην απεργία

Την ίδια στιγμή, 26 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου και Τύπου – Χάρτου.

Απεργιακή απόφαση για τις 25 Νοεμβρίου πήρε και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών ΕΜπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) για όλες τις κατηγορίες των πλοίων.

Στο κάλεσμά της σημειώνει: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε 5 ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Παράλληλα καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία αλλά και την ΠΝΟ να προκηρύξουν απεργία. «Να σημάνει γενικός ξεσηκωμός! Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μη γυρίσει προπέλα, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι».

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