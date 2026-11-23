Snapshot Ο υφυπουργός Εσωτερικών Ευάγγελος Λιάκος προσφεύγει νομικά για κατηγορίες απευθείας αναθέσεων σε συγγενικά του πρόσωπα, με πιέσεις για αποπομπή του από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η σημαία του Πολυτεχνείου προκάλεσε πολιτικές αποστάσεις στο ΠΑΣΟΚ, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να ζητά να παραμείνει σύμβολο του ελληνικού λαού και όχι κόμματος.

Νέες αμφιβολίες για διαφάνεια προέκυψαν σχετικά με οικονομικές διαχειρίσεις συλλόγων συγγενών και δωρεές στη διοργάνωση συναυλίας υπό τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Γιώργος Βουλγαράκης επανεμφανίζεται στη Νέα Δημοκρατία με σενάρια επιστροφής στα ψηφοδέλτια, παρά το παρελθόν του με πολιτικές υποθέσεις και κριτική στην παράταξη.

Η Eurobank προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Fibank, ενώ παραμένει ασαφής η στάση του βασικού μετόχου Fairfax σχετικά με τη συμμετοχή του στην αύξηση. Snapshot powered by AI

Καταστασιόν απελπιστίκ με τον Λιάκο

Η εβδομάδα που ξεκινά ψυχαναιμίζομαι ότι ανήκει δικαιωματικά στον νέο υφυπουργό Εσωτερικών, τον κ. Ευάγγελο Λιάκο, ο οποίος -όπως ανακοίνωσε- προσφεύγει νομικά εναντίον όλων όσοι έγραψαν για τις απευθείας αναθέσεις τις οποίες φέρεται να ελάμβαναν οι αδερφές του. Βέβαια η κατάσταση είναι πολύπλοκη καθώς όσο παραμένει στη θέση του δυσκολεύει την εικόνα του Μεγάρου Μαξίμου. Κάποιοι μάλιστα στη γαλάζια πολυκατοικία κάνουν λόγο για «νέο Λαζαρίδη» αν και οι δύο υποθέσεις είναι διαφορετικές. Πρακτικά εδώ που έφτασαν τα πράγματα όλοι περιμένουν ο κ. Λιάκος να μαζέψει τα πράγματά του από το υπουργείο.... Εύκολο δεν είναι διότι η αποπομπή του είναι απαίτηση ενός συστήματος που είναι σε πλήρη σύγκρουση με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Θα είναι σαν να κάνει πίσω ο Μητσοτάκης στις πιέσεις των εσωτερικών εχθρών του. Περισσότερα δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Σχεδόν σας τα είπα ολα. Πάλι καλά που ο άνθρωπος πρόλαβε να κλείσει έστω καί 10 μέρες υφυπουργός. Ξεπέρασε και τη μία εβδομάδα. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι το υπουργικό της Τετάρτης θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν θα το κλείσει το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικά δηλαδη. Άσε που σήμερα στον πρωινό καφέ κάτι μου λέει ότι θα είναι πρώτο θέμα συζήτησης...

Ποιος πρότεινε το Λιάκο

Εγώ πάντως ακόμα σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω ποιος κορυφαίος υπουργός πρότεινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Λιάκο για τη θέση του υφυπουργού. Μεγάλη επιτυχία. Και προσπαθώ να μάθω ποιον άλλο του είχαν προτείνει για τη θέση αυτή, αλλά τελικά επικράτησε ο Λιάκος. Ψάχνω ψάχνω και δεν βρίσκω τίποτα στη Δυτική Αττική.... Αλήθεια σας λεω. Δεν πάει ο νους μου πουθενά. Το μόνο που εμαθα είναι ότι η δεύτερη επιλογή ήταν πρόταση άλλου κορυφαίου υπουργού ο οποίος τώρα δικαιώνεται... και τρίβει τα χέρια του από χαρά. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. «Αγάπη μόνο» για να θυμηθώ και την ατάκα του... αγαπημένου Ποτσέπη.

Η σημαία, ο Δούκας και οι αποστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη

Μεγάλα βάσανα για τον πρόεδρο Νίκο. Η σημαία του Πολυτεχνείου αποδείχθηκε τελικά κάτι περισσότερο από ένα ιστορικό σύμβολο, καθώς έγινε αφορμή για νέες πολιτικές αποστάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε την υπόθεση να περάσει στα ψιλά και παρενέβη δημόσια, ξεκαθαρίζοντας πως η σημαία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ούτε καν στο δικό του. Με τη φράση πως «ανήκει στον ελληνικό λαό», ο δήμαρχος Αθηναίων έβαλε φρένο σε κάθε σκέψη κομματικής οικειοποίησης, προτείνοντας μάλιστα να παραδοθεί είτε στη Βουλή είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών. Η παρέμβαση, πάντως, έχει και παραπολιτική ανάγνωση. Ο Δούκας φρόντισε να πάρει θέση σε ένα θέμα με ισχυρό συμβολισμό, διαχωρίζοντας τη δική του στάση από οποιαδήποτε συζήτηση περί κομματικής διαχείρισης της ιστορικής σημαίας. Στη Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν τη σημαία στην κατοχή τους, όμως η δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου προσθέτει ακόμη μία ψηφίδα στις διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις που εμφανίζονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Όλα βέβαια ξεκίνησαν από μια πληροφορία ότι η σημαία έχει παραδοθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη, στα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη, κάτι που όμως δεν ισχύει.

Οι πασοκικές απευθείας αναθέσεις

Τελικά το γαϊτανάκι με τις απευθείας αναθέσεις σε συγγενικά πρόσωπα πολιτικών είναι υπερκομματικό. Εκτός από τις αδελφές του Βαγγέλη Λιάκου φωτιά μεγάλη έχει ανάψει και στην Χαριλάου Τρικούπη αφού η αδελφή πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ φέρεται να έχει πάρει απευθείας αναθέσεις από «πράσινο» δήμαρχο. Μισό λεπτό να πέσω από τα σύννεφα σύντροφοι. Κάνουν τέτοια πράγματα οι σοσιαλιστές;

Νέοι πονοκέφαλοι για την πρόεδρο Μαρία

Νέο μέτωπο ανοίγει για τη Μαρία Καρυστιανού και αυτή τη φορά δεν αφορά ούτε τη δικαστική μάχη για τα Τέμπη ούτε τις πολιτικές φιλοδοξίες της. Ο Νίκος Πλακιάς ζητά να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των συλλόγων συγγενών, να δημοσιοποιηθούν τα παραστατικά και να γίνει πλήρης οικονομικός απολογισμός για τις δωρεές και τα έσοδα της συναυλίας. Μάλιστα, θέτει ευθέως ερωτήματα για το ποιος κάλυπτε τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού στις Βρυξέλλες και σε ευρωπαϊκά συνέδρια, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν τα έξοδα προέρχονταν από προσωπικούς πόρους ή από χρήματα του συλλόγου. Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι δεν διαθέτει στοιχεία για οικονομικές παρατυπίες και δεν κατηγορεί κανέναν για ιδιοποίηση χρημάτων. Ζητά διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις. Για την πρόεδρο, όμως, το timing είναι εξαιρετικά άβολο. Με το νέο πολιτικό εγχείρημα να βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης και τις αποχωρήσεις στελεχών να προκαλούν ήδη συζητήσεις, η απαίτηση για οικονομικές απαντήσεις δημιουργεί ακόμη έναν πονοκέφαλο. Και αυτή τη φορά δεν αρκούν οι πολιτικές διαψεύσεις. Χρειάζονται στοιχεία και καθαρές απαντήσεις.

Ο Βουλγαράκης επιστρέφει στο γαλάζιο κάδρο – Από την ΟΝΝΕΔ στα σενάρια υποψηφιότητας

Κάτι κινείται γύρω από τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας από την κεντρική πολιτική σκηνή κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του στη Νέα Δημοκρατία. Η συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή των Debate Playoffs, με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, δεν πέρασε απαρατήρητη. Και ήδη το όνομά του ακούγεται στα σενάρια επιστροφής στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, με το Ηράκλειο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Βουλγαράκης, πάντως, δεν είναι ένας τυχαίος παλιός γνώριμος της παράταξης. Υπήρξε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 1987 έως το 1989, διαδεχόμενος τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, με τον οποίο τον συνδέουν μακρά προσωπική φιλία και κοινοί πολιτικοί αγώνες. Διετέλεσε υπουργός Δημόσιας Τάξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η διαδρομή του σημαδεύτηκε από τις υποκλοπές και αργότερα την υπόθεση Βατοπεδίου, που οδήγησε στην παραίτησή του από την κυβέρνηση το 2008. Σήμερα, περίπου 12,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή, το ερώτημα επανέρχεται: Θα περιοριστεί στον ρόλο του παλιού γνώστη της γαλάζιας ανθρωπογεωγραφίας ή ετοιμάζει και επιστροφή στην εκλογική αρένα; Προς το παρόν, επίσημη υποψηφιότητα δεν υπάρχει. Αλλά η επανεμφάνιση έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση και μάλιστα για το Ηράκλειο της Κρήτης.... Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι ο Γιώργος δεν είναι «υπάκουος Μητσοτακικος». Πολλές φορές ασκεί σκληρή κριτική στη ΝΔ και σε αρκετούς υπουργούς της ΝΔ.

Η τελευταία ζαριά της Ντόρας

Δεν σας κρύβω ότι στο παρασκήνιο συζητείται έντονα η αποχώρηση της Ντόρας Μπακογιάννη από την κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι το βιβλίο της είναι επί της ουσίας ένας προάγγελος ότι η πρώην υπουργός δεν θα είναι υποψήφια στις επικείμενες εκλογές. Γι´ αυτό και επέλεξε να γράψει την αυτοβιογραφία της. Ο υιός πάντως, ο Κώστας, έχει αποφασίσει να διεκδικήσει το δήμο Αθηναίων. Τελεία και παύλα.

Τα σενάρια για την αιφνίδια επιστροφή Σαμαρά στην Αθήνα – Από τον ξένο αξιωματούχο μέχρι τον… οδοντίατρο

Πολλά ερωτήματα προκάλεσε η αιφνίδια διακοπή της περιοδείας του Αντώνη Σαμαρά στη Βόρεια Ελλάδα και η επιστροφή του στην Αθήνα, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν. Από το περιβάλλον του διακινήθηκε ανεπίσημα η πληροφορία ότι ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε εσπευσμένα στην πρωτεύουσα προκειμένου να συναντήσει ξένο αξιωματούχο. Να σας πω την αλήθεια, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Αν υπήρχε πράγματι ένα τόσο σημαντικό ραντεβού, γιατί δεν διαρρέεται έστω το όνομα του αξιωματούχου; Υπάρχει, βέβαια, και μια δεύτερη εκδοχή. Ότι η περιοδεία διακόπηκε και το πάρτι της νεολαίας που είχε προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη ακυρώθηκε επειδή η συμμετοχή του κόσμου ήταν απογοητευτικά μικρή. Αυτό το σενάριο το ακούω περισσότερο, καθώς από τις εικόνες της περιοδείας δεν προέκυψε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή. Υπάρχει, όμως, και μια τρίτη πληροφορία: ότι ο πρόεδρος Αντώνης αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, μάλλον οδοντιατρικής φύσεως, όπως μου λένε, και γι' αυτό επέστρεψε στην Αθήνα. Προσωπικά, αυτή την εκδοχή θεωρώ την επικρατέστερη. Άλλωστε, μερικές φορές η εξήγηση είναι πολύ πιο απλή από τα πολιτικά σενάρια που κυκλοφορούν.

Παρέμβαση Κικίλια στα εσωτερικά της ΝΔ

Ο Βασίλης Κικίλιας είναι πάντα προσεκτικός σε αυτά που λέει χωρίς όμως να μασάει τα λόγια του. Διάβαζα τη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής που είπε ότι είναι υπέρ της αμφίπλευρης διεύρυνσης της ΝΔ χωρίς όμως η παράταξη να χάσει την φυσιογνωμία της, όπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει: «Κάπου ώπα με τους πασόκους παιδιά, υπάρχουν και οι δεξιοί». Να πω ότι έχει άδικο ο Kill Bill; Φωτιά θα πέσει να με κάψει...

Και ο Μαυρουδής για πρόεδρος;

Συνωστισμός φαίνεται πως παρατηρείται εσχάτως στην κούρσα για την επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τα ονόματα που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι, μαθαίνω ότι και ο φίλος μου ο Μάκης, κατά κόσμον Μαυρουδής Βορίδης, γλυκοκοιτάζει τις εξελίξεις και δεν αποκλείει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της παράταξης. Μάλιστα, όσοι παρακολουθούν τις κινήσεις του διακρίνουν μια προσπάθεια να ξαναχτίσει προσεκτικά το προεδρικό του προφίλ, με το βλέμμα όχι απλώς στην επόμενη εσωκομματική ημέρα, αλλά και στη μάχη για την ηγεσία. Βέβαια, μέχρι τότε έχουμε δρόμο. Άλλωστε, στη ΝΔ φαίνεται πως έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται όλοι για την επόμενη ημέρα, πριν καν τελειώσει η σημερινή. Τι να κάνουμε; Όλοι οι καλοί χωράνε. Αρκεί να βρεθεί και η καρέκλα!

Το παραμύθι με τη νομοθεσία και τα Χωριάτικα

Σε αυτή τη χώρα κάθε φορά που ξεσπά ένα σκάνδαλο ανακαλύπτουμε και μια νέα νομοθεσία. Έτσι λοιπόν τώρα μετά το σκάνδαλο του Χωριάτικου η κυβέρνηση λέει θα πάρει νέα μέτρα που θα κλείσουν τις τρύπες. Και καλοδεχούμενο είναι κάθε νέο μέτρο μόνο που και πριν υπήρχε νομοθεσία αλλά δεν εφαρμοζόταν και ειδικά στην περίπτωση των εταιριών καταστημάτων που άλλαζαν συνεχώς εταιρικό σχήμα —ακόμα και μέσα σε μία ημέρα— διατηρώντας την ίδια ταμπέλα, το ίδιο προσωπικό και τους ίδιους προμηθευτές με τις παλιές εταιρείες να εγκαταλείπονται φορτωμένες με χρέη εκατομμυρίων προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Για όσους αμφιβάλλουν ότι δεν υπάρχει νομοθεσία τους παραπέμπουμε στο άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα το οποίο όμως δεν εφαρμοζόταν και δεν εφαρμόζεται επί χρόνια επιτρέποντας την καταδολίευση των πάντων από απατεώνες.

Κοντά στους Κτηνοτρόφους;

Μιας και μιλάμε για απατεώνες μας έρχεται και πάλι στο μυαλό η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου εκεί φαντάζομαι θα ξέρετε ότι είχαμε πάλι αιτήματα αναβολών στη δίκη Παπακώστα αλλά τελικά το δικαστήριο ξεκίνησε τη δίκη και διέκοψε για τις 7 Δεκεμβρίου με το συνήγορό της να ισχυρίζεται ότι «Είναι κατηγορούμενη γιατί αποφάσισε από τη στιγμή που εξελέγη να είναι κοντά στα προβλήματα των πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων». Μακάρι να είναι τα πράγματα όπως τα λέει αλλά το κατηγορητήριο αναφέρει άλλα πράγματα και πάντως όχι το ότι η κυρία Παπακώστα βρισκόταν κοντά στους Κτηνοτρόφους και γεωργούς αλλά το ότι με παρέμβασή της και πιέσεις που άσκησε πειράχθηκαν στοιχεία -εκ των υστέρων- για να δοθούν παράνομες επιδοτήσεις.

Ο Μάκης και η φαιδρά αντιπολιτευτική πορτοκαλέα

Κλείνουμε για σήμερα με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ όπου διαπιστώνουμε ότι κάποιοι έχουν κοντή μνήμη. Βλέπω σήμερα να μιλούν για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά θυμάμαι ότι είχαν την ευκαιρία να κινηθούν κατά του Μάκη -αυτού που ρωτούσε επίμονα η Μιλένα Αποστολάκη να μάθει ποιος είναι- αλλά δεν το έκαναν. Τι εννοώ. Αποδείχτηκε με έγγραφα στη Βουλή ότι ο Μάκης, όταν έλεγε πως ο Βάρρας δεν του είχε πει τίποτα και δεν έκανε τίποτα για τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ήταν ακριβής. Και όταν εμφανίστηκαν τα έγγραφα ο Μάκης έλεγε ότι δεν ενθυμείτο κάτι τέτοιο. Δηλαδή αφού είχε λούσει το Βάρρα στην εξεταστική μετά ισχυρίστηκε ότι δεν ενθυμείτο. Τότε στη Βουλή είχε ξεσηκωθεί κύμα αντιδράσεων αλλά ακόμα και η περίφημη Ζωή δεν έκανε απολύτως τίποτα νομικά για την κατάθεση Βορίδη στην Εξεταστική. Κοινώς έκαναν πολιτική φασαρία και μετά το έκαναν γαργάρα όταν την ίδια στιγμή πηγαίνουν για ψύλλου πήδημα στη δικαιοσύνη. Πιθανά όμως να τους έπεισε μια κυρία γυρολόγος των κομμάτων -που πέρασε ένα φεγγάρι και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- η οποία έχει αποφανθεί ότι ο Μάκης είναι αθώος και την ίδια στιγμή πηγαίνει και καταθέτει αυτοβούλως ένα σωρό ψευδή στοιχεία στη δικαιοσύνη. Όπως αθώος είναι ο Μπαμπασίδης, ο Μελάς και άλλα καλά παιδιά που ακούγονται στις επισυνδέσεις να λένε ωραία πράγματα και βρέθηκαν στο δρόμο τους κάποιοι κακοί άνθρωποι όπως ο Βάρρας και η Τυχεροπούλου και τους χάλασαν τις καλές δουλειές που έκαναν. Δεν αμφιβάλουμε ότι ζούμε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας όπου έχει καταργηθεί και το ρητό ένοχος, ένοχο ου ποιεί.

Ένα συνέδριο και αρκετά ερωτήματα

Στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου θα γίνει στο Λονδίνο το συνέδριο Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference. Πρόκειται για ένα συνέδριο που καθιέρωσε ο Γιάννος Κοντόπουλος στο πλαίσιο των δεσμών που δημιούργησε με την Morgan με την οποία έφτιαξε και κάτι δείκτες η τύχη και το κόστος των οποίων αγνοείται, ενώ υπήρχαν και κάποια θέματα διαφάνειας στο trading και την γνωστοποίηση της αποτίμησης. Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για σημαντική οργάνωση καθώς υπάρχει μεγάλη συμμετοχή επενδυτών που ενδιαφέρονται για ελληνικές μεγάλου μεγέθους εταιρίες. Όμως κανένας δεν αναφέρει ποιο είναι το χειροπιαστό όφελος από μια τέτοια διοργάνωση και για ποιο λόγο θα πρέπει το Χρηματιστήριο να είναι συνδεδεμένο με την Morgan Stanley σε αυτή τη διοργάνωση. Αναμένουμε τις αντιδράσεις των ελληνικών εταιριών που θα συμμετέχουν αλλά και τους χορηγούς αυτού του συνεδρίου και επανερχόμαστε.

Επιστροφές… καταστροφές;

Υποθέτουμε ότι έχετε ακούσει ή διαβάσει για επιστροφές δανείων που ρυθμίστηκαν και εμφανίζονται να έχουν υγεία από τους servicers στις τράπεζες. Μάλιστα κάποιες τράπεζες το παρουσιάζουν ως δείγμα υγείας και ως εργαλείο αύξησης της κερδοφορίας αφού αποκτούν καλά δάνεια και θα έχουν και ροή τόκων ειδικά σε μια περίοδο όπου έχουν τσιμπήσει τα επιτόκια. Όμως δεν έχει φαίνεται να έχει την ίδια άποψη και ο SSM ο οποίος φοβάται ότι μπορεί αυτή η πρακτική να γίνει μπούμερανγκ αν τα κριτήρια των ρυθμίσεων δεν είναι αυστηρά. Ειδικά μάλιστα στην περίοδο που διανύουμε όπου η οικονομική αστάθεια είναι αυξημένη. Σε απλά ελληνικά, ο SSM αναρωτιέται τι θα γίνει αν αρχίσουν να ξανασκάνε τα δάνεια που ρυθμίστηκαν και υποτίθεται εξυγιάνθηκαν. Με αυτά τα δεδομένα προβλέπεται φρενάρισμα και επανέλεγχος για να μην σας πούμε αυξημένοι έλεγχοι στις τράπεζες.

Ψάχνουν τον πρόθυμο και τις KMPG… αντιφάσεις

Ακόμα ψάχνει η αγορά πώς έγινε αυτό το θαύμα να πουλήσει το 20% της ACS η QUEST με 74 εκατ. ευρώ το 2024 στην GLS και να το πάρει πίσω με 37 εκαρ. ευρώ. Δεν ψάχνει μόνο αλλά και το πώς έγιναν ακριβώς οι εγγραφές και στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας και τις ενοποιημένες αλλά και πως δικαιολογούνται κάτι παράγωγα (σε ότι αφορά στο ύψος τους ) που εμφανίστηκαν. Και ψάχνει γιατί όλοι θα ήθελαν έναν πρόθυμο να του πουλήσουν ένα ποσοστό με 14 φορές τα EBITDA και να το πάρουν πίσω με επτά φορές μόλις σε δύο χρόνια. Οι μόνοι που δεν ψάχνουν είναι εκεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που τα θεωρούν όλα αυτά απολύτως λογικά. Κατά τα λοιπά το ερώτημα είναι πως γίνεται η μια KPMG να λέει άλλα στην εταιρία που είχε το 2024 εξαγοράσει το 20% και η άλλη KPMG στην Ελλάδα να λέει επίσης άλλα. Άβυσσος η ψυχή των ελεγκτικών ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο βαθύτερο;

Ποιος θα τους πιστέψει;

Πάντως με αυτά και με αυτά η είδηση από τις οικονομικές καταστάσεις της Quest είναι ότι έχει αποκτήσει το 13% της Φουρλής σε μια περίοδο όπου η εταιρία δεν βρίσκεται στα καλύτερά της και οι εκτιμήσεις που έκανε ένα χρόνο πριν έχουν πάει στα αζήτητα. Έλεγε λοιπόν το καλοκαίρι του 2025 ότι το 2027 θα έχει προσαρμοσμένα EBITDA 60 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 750 εκατ. ευρώ και τώρα μιλά για πωλήσεις 680-690 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 36-39 εκατ. ευρώ για το 2027. Εδώ μιλάμε για σημαντική απόκλιση και όσο αν τα επιχειρήματα είναι αναδιάρθρωση εν κινήσει τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε αξιόπιστη εκτίμηση της πορείας. Με το νέο πλάνο αυτά που περίμενε το 2027 πηγαίνουν σε επίπεδο προσαρμοσμένων EBITDA για το 2029 και 2030. Τώρα πώς μπορεί κάποιος να πιστέψει σε εκτιμήσεις του 2030 όταν οι προηγούμενες έπεσαν έξω μετά την παρέλευση ενός έτους είναι ένα ερώτημα. Όπως ερώτημα είναι και πώς πέφτουν βροχή οι αμοιβές των διοικούντων για τις επιτυχίες τους και καμία εποπτική αρχή δεν ασχολείται.

Ικανοποίηση για ΜΕΤΚΑ

Την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί η κάλυψη της δημόσιας εγγραφής της ΜΕΤΚΑ μαζί με τις λεπτομέρειες της κατανομής ανά κατηγορία επενδυτή. Η εγγραφή κατά πληροφορίες καλύφθηκε δύο φορές αλλά σημασία έχουν οι λεπτομέρειες για την κάλυψη κατά κατηγορία επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία αντλεί 250 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο και η Metlen από την πώληση υφιστάμενων μετοχών άλλα 50 εκατ. ευρώ σε μια περίοδο όπου οι αγορές είναι ζαλισμένες. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο κατώτατο όριο του εύρους τιμής διάθεσης δηλαδή τα 10 ευρώ (το ανώτατο ήταν 11,5 ευρώ) και η εταιρία δηλώνει ικανοποιημένη από την επίτευξη του στόχους δεδομένων των χρηματιστηριακών συνθηκών.

Η έκπληξη της Allwyn

Την ώρα που κάποιοι πυροβολούσαν τη μετοχή η διοίκηση της Allwyn δεσμεύτηκε ότι όχι μόνο θα πιάσει τους φετινούς στόχους αλλά και ότι θα διανείμει μέρισμα 1 ευρώ γεγονός που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση άνω του 10%. Η μετοχή της εταιρίας την Παρασκευή κινήθηκε ανοδικά μετά από μια περίοδο έντονων πιέσεων λόγω των φόβων που υπήρχαν για την επένδυση της Prizepicks αλλά και τις εξελίξεις στη Βραζιλία. Η διαβεβαίωση για τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς δείχνει ότι η διοίκηση της Allwyn περιμένει ένα πολύ ισχυρό τέταρτο τρίμηνο και μάλιστα τεκμηρίωσε στους αναλυτές πως αυτό θα γίνει πραγματικότητα.

Η ενδεδειγμένη κίνηση και το ερώτημα για Fairfax

Ενδεδειγμένη η κίνηση της Eurobank να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Βουλγαρικής Fibank καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να βρισκόταν μπροστά σε περιορισμούς για τις διανομές κερδών που έχει επιβάλει ο SSM. Το ενδιαφέρον ωστόσο στη συγκεκριμένη αύξηση είναι τι θα κάνει ο βασικός μέτοχος δηλαδή η Fairfax που ναι μεν δήλωσε ότι στηρίζει την κεφαλαιακή ενίσχυση αλλά δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις του. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό του βασικού μετόχου προσεγγίζει το 33% και ότι αν γίνει δηλαδή είτε συμμετάσχει είτε όχι θα συνεχίσει να είναι μεγάλη η συμμετοχή του καθώς το dilution λόγω του ύψους της αύξησης σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση δεν θα είναι μεγάλο. Πάντως η διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και του corner stone investor υπό την αίρεση ότι το ΔΣ της τράπεζας θα αποφασίσει για την τελική κατανομή μετοχών.

Πίεση στο περιθώριο

Ένα ενδιαφέρον το έχει το γεγονός ότι τόσο στη Cenergyόσο και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του ομίλου Βιοχάλκο είχαμε πίεση στα περιθώρια μεικτού κέρδους στο τρίτο τρίμηνο. Η κάθε μια εταιρία έχει την εξήγησή της ενώ η Cenergy αναβάθμισε τις προβλέψεις για τη φετινή χρονιά πράγμα που οι αναλυτές περίμεναν να το κάνει νωρίτερα και το είχαν ως δεδομένο. Ίσως αυτό να είναι και μια απάντηση επικοινωνιακής διαχείρισης για την πίεση των περιθωρίων του τρίτου τριμήνου.