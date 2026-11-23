Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 01:42 μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 14,6 χλμ. και το επίκεντρο 35 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε τον σεισμό στα 4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χλμ. και επίκεντρο 43 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Καλύμνου.

Οι δύο οργανισμοί παρείχαν διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος, το βάθος και το επίκεντρο του σεισμού. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:42 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 23/11) σε περιοχή των Δωδεκανήσων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 14,6 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 35 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

4 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 43 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Καλύμνου.

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