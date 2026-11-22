Snapshot Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπασαν πόρτα διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης για να βρουν δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα τους και κλαίγοντας επί ώρες.

Η επέμβαση έγινε μετά από τηλεφώνημα κατοίκου που άκουγε τα παιδιά να κλαίνε από το απόγευμα μέχρι το βράδυ.

Τα παιδιά βρέθηκαν σε άσχημες συνθήκες, με το δίχρονο λερωμένο και το διαμέρισμα ακατάστατο, και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο μετά από ανεπαρκείς εξηγήσεις.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα σοβαρό περιστατικό εγκατάλειψης ανηλίκων βρέθηκαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, όταν κλήθηκαν να επέμβουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, όπου δύο παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, είχαν μείνει μόνα τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση για επίμονα κλάματα παιδιών που ακούγονταν από διαμέρισμα.

Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 23:15, με τον άνθρωπο που ειδοποίησε την Αστυνομία να αναφέρει ότι τα κλάματα ακούγονταν ήδη από τις 17:00, σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.

Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα με εντολή εισαγγελέα

Περιπολικό έφτασε στην πολυκατοικία και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πράγματι ακούγονταν παιδιά να κλαίνε ασταμάτητα πίσω από την κλειστή πόρτα.

Παρότι επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, δεν έλαβαν απάντηση.

Οι γείτονες δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των γονέων, καθώς οι ένοικοι του συγκεκριμένου διαμερίσματος είχαν μετακομίσει πρόσφατα και κανείς δεν διέθετε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα και έλαβαν εντολή να ανοίξουν το διαμέρισμα.

Αρχικά αναζήτησαν κλειδαρά, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με αρκετούς επαγγελματίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν κάποιον διαθέσιμο.

Καθώς η ώρα περνούσε και τα κλάματα των παιδιών συνεχίζονταν, αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλειά τους.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, αντίκρισαν ένα τετράχρονο κορίτσι και τον δίχρονο αδερφό του να κλαίνε έντονα, χωρίς να βρίσκεται κάποιος ενήλικος μαζί τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ στο πάτωμα υπήρχαν διάσπαρτα σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν αμέσως να φροντίσουν τα παιδιά. Άλλαξαν την πάνα του δίχρονου, του φόρεσαν καθαρά ρούχα και στη συνέχεια μετέφεραν και τα δύο αδερφάκια στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά των παιδιών, εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν για τις συνθήκες υπό τις οποίες είχαν μείνει μόνα τους τα παιδιά δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις Αρχές.

Ακολούθησε η σύλληψη και των δύο για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα κατάγεται από τη Συρία και ο σύντροφός της από την Παλαιστίνη.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τα δύο παιδιά

Με εισαγγελική εντολή, τα δύο αδερφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η παρέμβαση των αστυνομικών ακολούθησε την κινητοποίηση κατοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές ακούγοντας τα επίμονα κλάματα των παιδιών.

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