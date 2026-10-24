Καλλιθέα: Ανατροπή στο τροχαίο με εγκατάλειψη - Οδηγός ήταν η 27χρονη σοβαρά τραυματίας

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Θριάσιο, ενώ ο 37χρονος επιβάτης τραυματίστηκε μετέβη ιδιωτικά στο 251 

Ελένη Ευστρατίου

Καλλιθέα: Ανατροπή στο τροχαίο με εγκατάλειψη - Οδηγός ήταν η 27χρονη σοβαρά τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 27χρονη γυναίκα ήταν η οδηγός του δίκυκλου που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Καλλιθέα και τραυματίστηκε σοβαρά.
  • Ο 37χρονος επιβάτης του δίκυκλου τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο.
  • Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Συγγρού, με αποτέλεσμα οδηγός και επιβάτης να εκσφενδονιστούν στο αντίθετο ρεύμα.
  • Οι τραυματίες συγκρούστηκαν με διερχόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από μια 35χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.
  • Αρχικές πληροφορίες περί εγκατάλειψης από τον 37χρονο ανατράπηκαν με την πρώτη έρευνα της Τροχαίας.
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Ανατροπή στο περιστατικό του τροχαίου με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα έφερε η πρώτη έρευνα της Τροχαίας.

Σημειώνεται ότι στο σημείο εντοπίστηκε μία νεαρή γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί μετά από πτώση σε αυτοκίνητο, ενώ συνελήφθη ένας 37χρονος ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά ότι την είχε εγκαταλείψει. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι τα δύο άτομα επέβαιναν σε δίκυκλο με οδηγό τον άνδρα, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και η οδηγός του αυτοκινήτου.

Από την πρώτη προανάκριση, όμως, προέκυψε ότι οδηγός του δίκυκλου ήταν η 27χρονη σοβαρά τραυματίας και συνοδηγός ο 37χρονος. Γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα το δίκυκλο, ενώ κινείτο επί της λεωφόρου Αμφιθέας με κατεύθυνση από την οδό Δοϊράνης προς Ποσειδώνος, κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Συγγρού εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα οδηγός και επιβάτης να τιναχτούν στο αντίθετο ρεύμα, όπου χτύπησαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια 35χρονη.

Η 27χρονη οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ ο 37χρονος μετέβη ιδιωτικά στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου.

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