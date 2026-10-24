Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος μετά από παράσυρση 46χρονου στην περιοχή του λιμανιού

Snapshot Το ατύχημα συνέβη στην είσοδο του κυκλικού κόμβου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο και είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή.

Η σύλληψη του 74χρονου έγινε με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 74χρονου οδηγού προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από τροχαίο περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 46χρονος άνδρας.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στην είσοδο του κυκλικού κόμβου που βρίσκεται μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 74χρονος παρέσυρε τον 46χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κατά τη διακομιδή του, ο 46χρονος είχε τις αισθήσεις του.

Ο 74χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.