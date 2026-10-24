Μαρκόπουλο: Νεκρός 43χρονος οδηγός μετά από πρόσκρουση σε μάντρα

Snapshot Ένας 43χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο, στην οδό Βαραμπά.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τη ζωή του έχασε ένας 43χρονος άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μαρκόπουλο, στην οδό Βαραμπά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας κινούνταν από την περιοχή του αεροδρομίου με κατεύθυνση προς το Μαρκόπουλο, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα.

Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο 43χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.