Καλλιθέα: Τροχαίο με εγκατάλειψη - Οδηγός μηχανής παράτησε χτυπημένη την συνεπιβάτιδά του κι έφυγε

Snapshot Μία 35χρονη γυναί νοσηλεύεται σοβαράυματισμένη στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο στην Καλλιθέα.

Η γυναίκα εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω του τη σοβαρά τραυματισμένη συνεπιβάτιδά του.

Η Τροχαία προχώρησε στην προσαγωγή ενός 37χρονου, που εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη μετά το τροχαίο.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Σοβαρά τραυματισμένη στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύεται μία 35χρονη γυναίκα, η ύστερα από τροχαίο στην Καλλιθέα, εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, μετά την ανατροπή της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε.

Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο, ενώ η Τροχαία προχώρησε αργότερα στην προσαγωγή ενός 37χρονου, ο οποίος εξετάζεται ως ύποπτος για την υπόθεση.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10), στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, κοντά στην υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας άνδρας, με συνεπιβάτιδα την 35χρονη, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στο κράσπεδο και ανατράπηκε.

Από την πτώση, η γυναίκα εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε μία 35χρονη γυναίκα.

Η συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη ελαφρά τραύματα.

Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός της μηχανής

Αμέσως μετά το τροχαίο, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να πήρε το δίκυκλο και να απομακρύνθηκε με ταχύτητα από το σημείο, αφήνοντας πίσω του τη σοβαρά τραυματισμένη συνεπιβάτιδά του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Καλλιθέας, που διενεργούν την προανάκριση, προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 37χρονου, ο οποίος εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη μετά το τροχαίο.