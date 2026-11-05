«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 30+1 χρόνια δράσης με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των παιδιών

Με επίκεντρο τρία κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30+1 χρόνων δράσης. Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Ζήνα Κουτσελίνη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Οικογένεια και η Βία, μέσα από την παρουσίαση της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari και τρεις θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων πανεπιστημιακών, επιστημόνων του Οργανισμού και παιδιών, μελών της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Την έρευνα παρουσίασε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari και Resilience Expert, αναδεικνύοντας τις αντιλήψεις και τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών.

Πανελλαδική έρευνα Focus Bari: Τα ευρήματα που προβληματίζουν

Τεχνητή Νοημοσύνη

58% θεωρεί ότι ένα παιδί μπορεί να νιώθει πιο άνετα να μιλήσει σε ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης παρά σε έναν ενήλικα.

84% ανησυχεί όταν τα παιδιά αναζητούν συναισθηματική υποστήριξη από chatbots.

80% προβληματίζεται για την άκριτη εμπιστοσύνη των παιδιών στις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

84% θεωρεί απαραίτητη την οργανωμένη εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση της.

Οικογένεια

48% εξακολουθεί να θεωρεί ότι «λίγος φόβος για τον γονιό» είναι απαραίτητος για να μάθει ένα παιδί να σέβεται.

83% αναγνωρίζει ότι η κούραση και η έλλειψη χρόνου δυσκολεύουν τους γονείς στην εφαρμογή σταθερών κανόνων.

88% επισημαίνει ότι το κόστος κάλυψης των αναγκών ενός παιδιού επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Βία

85% πιστεύει ότι τα παιδιά συχνά δεν αποκαλύπτουν στους γονείς τους ότι δέχονται εκφοβισμό, εξαιτίας φόβου ή ντροπής.

48% αμφιβάλλει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια σε περιστατικό βίας κατά παιδιού.

Τρεις θεματικές συζητήσεις με επίκεντρο τα παιδιά

Τα ευρήματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για τρεις συζητήσεις, στις οποίες αναδείχθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και η ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας.

Στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη» συμμετείχαν ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ιωάννα Γκίκα, Συντονίστρια του Κέντρου για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια και Ψυχολόγος του Οργανισμού, η Δώρα Θανοπούλου, Συντονίστρια της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Smile Academy», καθώς και η Ναταλία Χαραλαμποπούλου, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στη θεματική «Οικογένεια» συμμετείχαν ο Γιώργος Χρούσος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Πηνελόπη Αρβανίτη, Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Οικογενειών και Νέων του Οργανισμού, καθώς και η Μελίνα Παππά, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στη θεματική «Βία», συμμετείχαν ο Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ιωάννα Χαρδαλούπα, Συντονίστρια του Κέντρου για τη Βία και τον Εκφοβισμό και Ψυχολόγος του Οργανισμού, η Σταυρούλα Σπυροπούλου, Συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση των Παιδιών και των Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης, καθώς και η Φαίδρα Κουτρούμπα, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Κοινό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι η προστασία των παιδιών απαιτεί τη συνεργασία όλων, ουσιαστική επικοινωνία και έμπρακτη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

Μια συγκινητική αναφορά στον Ανδρέα

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του ηθοποιού Σπύρου Παπαδόπουλου, του αγαπημένου ηθοποιού του Ανδρέα Γιαννόπουλου, του 10χρονου ιδρυτή του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Γιαννόπουλος, του απένειμε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διαδρομή του Οργανισμού.

Παράλληλα, προβλήθηκε ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο ο Σπύρος Παπαδόπουλος διαβάζει ένα προσωπικό γράμμα προς τον Ανδρέα, θυμίζοντας τη συνάντησή τους και το όνειρο του μικρού παιδιού να δημιουργηθεί ένας σύλλογος που θα προσφέρει χαμόγελο σε όλα τα παιδιά. Τριάντα ένα χρόνια μετά, το γράμμα αποτελεί έναν συγκινητικό απολογισμό όσων επιτεύχθηκαν στο όνομά του, αλλά και όσων απομένουν να γίνουν.

30+1 χρόνια δίπλα σε κάθε παιδί

Στα 30+1 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει πανελλαδικά, δωρεάν, 2.445.004 παιδιά και οικογένειες και έχει διαχειριστεί 5.612.233 κλήσεις, συνεχίζοντας καθημερινά να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη.

Τη διεθνή συνεργασία και παρουσία του Οργανισμού ανέδειξαν τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα των Phillip Slee, Καθηγητή Ανθρώπινης Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Flinders της Μελβούρνης, και Philip Jaffé, Προέδρου του διεθνούς οργανισμού Child Helpline International.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά:

Τον Όμιλο QUEST, μεγάλο χορηγό της εκδήλωσης, καθώς και τους πολύτιμους υποστηρικτές του (αλφαβητικά): 360, AKZOT ART Photography, Coca-Cola 3E, EVENTORA, Focus Bari, POLICHROMO, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟ και ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ.