«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 30+1 χρόνια δράσης με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των παιδιών

Newsroom

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 30+1 χρόνια δράσης με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των παιδιών
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με επίκεντρο τρία κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30+1 χρόνων δράσης. Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Ζήνα Κουτσελίνη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Οικογένεια και η Βία, μέσα από την παρουσίαση της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari και τρεις θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων πανεπιστημιακών, επιστημόνων του Οργανισμού και παιδιών, μελών της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

ΧΑΜΌΓΕΛΟ

Την έρευνα παρουσίασε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari και Resilience Expert, αναδεικνύοντας τις αντιλήψεις και τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών.

Πανελλαδική έρευνα Focus Bari: Τα ευρήματα που προβληματίζουν

Τεχνητή Νοημοσύνη

  • 58% θεωρεί ότι ένα παιδί μπορεί να νιώθει πιο άνετα να μιλήσει σε ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης παρά σε έναν ενήλικα.
  • 84% ανησυχεί όταν τα παιδιά αναζητούν συναισθηματική υποστήριξη από chatbots.
  • 80% προβληματίζεται για την άκριτη εμπιστοσύνη των παιδιών στις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • 84% θεωρεί απαραίτητη την οργανωμένη εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση της.

Οικογένεια

  • 48% εξακολουθεί να θεωρεί ότι «λίγος φόβος για τον γονιό» είναι απαραίτητος για να μάθει ένα παιδί να σέβεται.
  • 83% αναγνωρίζει ότι η κούραση και η έλλειψη χρόνου δυσκολεύουν τους γονείς στην εφαρμογή σταθερών κανόνων.
  • 88% επισημαίνει ότι το κόστος κάλυψης των αναγκών ενός παιδιού επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Βία

  • 85% πιστεύει ότι τα παιδιά συχνά δεν αποκαλύπτουν στους γονείς τους ότι δέχονται εκφοβισμό, εξαιτίας φόβου ή ντροπής.
  • 48% αμφιβάλλει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια σε περιστατικό βίας κατά παιδιού.
ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Τρεις θεματικές συζητήσεις με επίκεντρο τα παιδιά

Τα ευρήματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για τρεις συζητήσεις, στις οποίες αναδείχθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και η ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας.

  • Στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη» συμμετείχαν ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ιωάννα Γκίκα, Συντονίστρια του Κέντρου για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια και Ψυχολόγος του Οργανισμού, η Δώρα Θανοπούλου, Συντονίστρια της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Smile Academy», καθώς και η Ναταλία Χαραλαμποπούλου, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.
  • Στη θεματική «Οικογένεια» συμμετείχαν ο Γιώργος Χρούσος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Πηνελόπη Αρβανίτη, Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Οικογενειών και Νέων του Οργανισμού, καθώς και η Μελίνα Παππά, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.
  • Στη θεματική «Βία», συμμετείχαν ο Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ιωάννα Χαρδαλούπα, Συντονίστρια του Κέντρου για τη Βία και τον Εκφοβισμό και Ψυχολόγος του Οργανισμού, η Σταυρούλα Σπυροπούλου, Συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση των Παιδιών και των Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης, καθώς και η Φαίδρα Κουτρούμπα, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Κοινό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι η προστασία των παιδιών απαιτεί τη συνεργασία όλων, ουσιαστική επικοινωνία και έμπρακτη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

Μια συγκινητική αναφορά στον Ανδρέα

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του ηθοποιού Σπύρου Παπαδόπουλου, του αγαπημένου ηθοποιού του Ανδρέα Γιαννόπουλου, του 10χρονου ιδρυτή του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Γιαννόπουλος, του απένειμε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διαδρομή του Οργανισμού.

301-xronia-xamogelo0343r5ii9635.jpg

Παράλληλα, προβλήθηκε ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο ο Σπύρος Παπαδόπουλος διαβάζει ένα προσωπικό γράμμα προς τον Ανδρέα, θυμίζοντας τη συνάντησή τους και το όνειρο του μικρού παιδιού να δημιουργηθεί ένας σύλλογος που θα προσφέρει χαμόγελο σε όλα τα παιδιά. Τριάντα ένα χρόνια μετά, το γράμμα αποτελεί έναν συγκινητικό απολογισμό όσων επιτεύχθηκαν στο όνομά του, αλλά και όσων απομένουν να γίνουν.

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

30+1 χρόνια δίπλα σε κάθε παιδί

Στα 30+1 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει πανελλαδικά, δωρεάν, 2.445.004 παιδιά και οικογένειες και έχει διαχειριστεί 5.612.233 κλήσεις, συνεχίζοντας καθημερινά να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη.

Τη διεθνή συνεργασία και παρουσία του Οργανισμού ανέδειξαν τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα των Phillip Slee, Καθηγητή Ανθρώπινης Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Flinders της Μελβούρνης, και Philip Jaffé, Προέδρου του διεθνούς οργανισμού Child Helpline International.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά:

Τον Όμιλο QUEST, μεγάλο χορηγό της εκδήλωσης, καθώς και τους πολύτιμους υποστηρικτές του (αλφαβητικά): 360, AKZOT ART Photography, Coca-Cola 3E, EVENTORA, Focus Bari, POLICHROMO, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟ και ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κόβεται ριάλιτι μετά από καταγγελίες γυναικών για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Έκλεψαν και ξυλοκόπησαν 81χρονο – Συνελήφθησαν 18χρονος και 46χρονη

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε αεροδρόμιο στην Βραζιλία: Κατέρρευσαν οροφές και έσπασαν τζαμαρίες - Δείτε βίντεο

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Τον έπιασαν να κυνηγά μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής – Σύλληψη και πρόστιμο 500 ευρώ

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατάρρευση υπό ανέγερση οικοδομής - Θάφτηκαν ζωντανοί δύο εργάτες

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο από τη Φλόριντα: Καρχαρίας κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο;

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη - Η Aegean και οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Συζήτηση για την ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα: Πρόσβαση, καινοτομία, βιωσιμότητα

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Κώστας Φιρινίδης -Τα έριξε όλα στον εθισμό του στον τζόγο «Είχα εξάρτηση και μεγαλομανία - Τα λεφτά που δεν αποδόθηκαν ήταν €600.000»

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να υπολογίσετε επιτόπου το ποσοστό σωματικού λίπους — Εξήγηση και ακρίβεια κάθε μεθόδου

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΕΛΑΣ: «Εκτός δημοκρατικού πλαισίου η φράση “βουλώστε το”»

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Είπε στην αστυνομία ότι εξωγήινοι είχαν απαγάγει τη μητέρα του - Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι τους

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Τραγωδία με 20χρονο μοτοσικλετιστή - Χτύπησε σε καγκελόπορτα, κολώνα κι ανετράπη

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Από το πρώτο γκολ κόντρα στην Ελλάδα και τα δάκρυα στο Euro 2004 στην κορυφή του κόσμου

14:35LIFESTYLE

Coperni: Τέλος εποχής για τον οίκο που έκανε τη Μπέλα Χαντίντ να φορέσει ένα φόρεμα από σπρέι

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε διώροφη κατοικία στο Μπρόυκλιν: Τουλάχιστον έξι νεκροί και επτά τραυματίες - Επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες

14:29ANNOUNCEMENTS

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 30+1 χρόνια δράσης με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των παιδιών

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Aegean: Αβάσιμη η απειλή για βόμβα στις πτήσεις της - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καββαδίας: Ο πολύτιμος θησαυρός του αρχείου του περνά στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Τραγωδία με 20χρονο μοτοσικλετιστή - Χτύπησε σε καγκελόπορτα, κολώνα κι ανετράπη

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη - Η Aegean και οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Κώστας Φιρινίδης -Τα έριξε όλα στον εθισμό του στον τζόγο «Είχα εξάρτηση και μεγαλομανία - Τα λεφτά που δεν αποδόθηκαν ήταν €600.000»

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατάρρευση υπό ανέγερση οικοδομής - Θάφτηκαν ζωντανοί δύο εργάτες

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία με λεία – μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν €1 εκατ. από κατασκευαστική εταιρεία

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στο βυθό ανάμεσα σε δυο δύτες: Προσπάθησε να του βγάλει τον αναπνευστήρα - Βίντεο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο από τη Φλόριντα: Καρχαρίας κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο;

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 97χρονος χόρεψε το «Stayin’ Alive» στο πάρτι γενεθλίων του και λίγο αργότερα πέθανε - Βίντεο

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία του Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η σύντροφός του ήταν στις εξέδρες με την κόρη τους όταν κατέρρευσε, ο πατέρας του, το έβλεπε στην τηλεόραση κι έβαλε τα κλάματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ