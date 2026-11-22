Snapshot Ένας 45χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου - Λυγουριού το απόγευμα της Κυριακής.

Η μοτοσικλέτα του εκτράπηκε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα πριν τη διασταύρωση προς το Μετόχι.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο για αδιευκρίνιστους λόγους και τραυματίστηκε βαριά από την πρόσκρουση.

Ο 45χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός δεν φορούσε προστατευτικό κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αργολίδα, λίγο μετά τις 17:00 της Κυριακής, με θύμα έναν 45χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Ναύπλιο με το Λυγουριό, σε μικρή απόσταση πριν από τη διασταύρωση προς το Μετόχι.

Ο 45χρονος έχασε, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει σε κολώνα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolida24.gr.

Από την πρόσκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο 45χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο.

Κατά τις αρχικές πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν φορούσε προστατευτικό κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος.

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