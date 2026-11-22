Snapshot Περίπου 20 άτομα έχουν εξαφανιστεί στα δάση της περιοχής Σούσμορ της Μόσχας από τις αρχές του 2026.

Οι ντόπιοι αναφέρουν ανεξήγητα φαινόμενα όπως παράξενα στριμμένα δέντρα, βλάβες σε πλοηγούς και ξαφνικά σταματήματα αυτοκινήτων.

Η περιοχή συνδέεται με αρχαίους θρύλους για ανθρώπους της λίμνης που λάτρευαν ειδωλολατρικές θεότητες, χωρίς όμως αξιόπιστες αρχαιολογικές επιβεβαιώσεις.

Λάτρεις του μυστικισμού σχεδιάζουν αποστολή στα μέσα Δεκεμβρίου για να εξερευνήσουν τη λίμνη Smerdyachy και μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στην περιοχή.

Δεν υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις για παραφυσικά φαινόμενα ή στατιστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις 20 εξαφανίσεις. Snapshot powered by AI

Περίπου 20 άτομα έχουν χαθεί στα δάση της μυστηριώδους περιοχής Σούσμορ της Μόσχας από τις αρχές του 2026.

Ο τόπος, που οι ντόπιοι παρομοιάζουν με το «Τρίγωνο των Βερμούδων», τώρα προσελκύει κυνηγούς παραφυσικών φαινομένων. Οι λάτρεις του μυστικισμού σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφέρει το ρωσικό SHOT στο telegram.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, οι χαμένοι ταξιδιώτες βοηθήθηκαν να βγουν από το δάσος από κατοίκους του κοντινότερου χωριού. Όσοι έχουν πάει στη Shushmora διηγούνται για παράξενα στριμμένα δέντρα, ανεξήγητες βλάβες στους πλοηγούς και αυτοκίνητα που υποτίθεται ότι ξαφνικά σταματούν στη μέση του δάσους.

Η μυστηριώδης φήμη της περιοχής τροφοδοτείται από αρχαίους θρύλους. Σύμφωνα με αυτούς, οι λεγόμενοι άνθρωποι της λίμνης ζούσαν κάποτε εδώ, λατρεύοντας ειδωλολατρικές θεότητες. Κάποιοι ταξιδιώτες ισχυρίζονται ότι εξακολουθούν να βρίσκουν προσφορές σε άγνωστους θεούς στα δέντρα. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη αρχαίων ιερών σε αυτά τα μέρη δεν έχει επιβεβαιωθεί αξιόπιστα.

Παρά τη ζοφερή φήμη του Shushmor, οι λάτρεις του μυστικισμού ετοιμάζουν μια νέα αποστολή. Στα μέσα Δεκεμβρίου, σχεδιάζουν να περπατήσουν μέχρι τη λίμνη Smerdyachy, να σταματήσουν ανάμεσα σε ασυνήθιστα δέντρα και να εξερευνήσουν την εγκαταλελειμμένη εκκλησία. Ταυτόχρονα, η λίμνη βρίσκεται στην περιοχή Σούσμορ και δεν είναι η ίδια η περιοχή Σούσμορ.

Η περιοχή είναι γνωστή για τα απροσπέλαστα δάση και τους βάλτους. Επομένως, είναι δυνατόν να χαθεί κανείς ακόμα και χωρίς μυστικιστικούς λόγους. Δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες επιβεβαιώσεις για παραφυσικά φαινόμενα, ούτε στατιστικά για 20 αγνοούμενους από την αρχή του έτους.