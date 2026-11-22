Snapshot Ο Λιονέλ Μέσι τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα μετά από επεισόδιο όπου πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, Χιλιανού Ταπία.

Η ομάδα του Μέσι, Inter Miami, ηττήθηκε με 3-0 από την Columbus Crew.

Ο διαιτητής του MLS θεώρησε ότι η πράξη του Μέσι δεν δικαιολογούσε κόκκινη κάρτα λόγω της «αμελητέας» δύναμης στην κίνηση.

Ο Ταπία υποβάθμισε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως απλή στιγμή του αγώνα χωρίς περαιτέρω σημασία.

Παρά την παραμονή του Μέσι στον αγωνιστικό χώρο, η Columbus Crew συνέχισε να κυριαρχεί και πέτυχε δύο ακόμη γκολ. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνιστής σε ένα περίεργο επεισόδιο, έγινε ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ αγωνίστηκε για την Inter Miami που ηττήθηκε με 3-0 από την Columbus Crew.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν το Μαϊάμι πίεζε ακόμα για το γκολ της ισοφάρισης, η μπάλα βγήκε για πλάγιο άουτ. Ο Μέσι ήταν ο πιο κοντινός στην μπάλα, οπότε πήγε να την πάρει για να το εκτελέσει.

Ο Ταπία και σκόρερ του πρώτου γκολ, ήταν κοντά και υποχώρησε αργά για να μπλοκάρει τη γραμμή σκόπευσης του Μέσι προς την περιοχή.

Ο Μέσι φάνηκε να αντιδρά θυμωμένα και έστειλε την μπάλα στο πρόσωπο του Χιλιανού.

Ο επιθετικός έπεσε στο έδαφος, κρατώντας το πρόσωπό του ενώ ο Μέσι ζητούσε χέρι.

Ο Μέσι δεν δέχτηκε κόκκινη κάρτα, αλλά κίτρινη προς έκπληξη του προπονητή της Crew, Λοράν Κουρτουά.

Η παραμονή του Μέσι στον αγωνιστικό χώρο δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, καθώς η Crew συνέχισε να εντυπωσιάζει, με τον Τάχα Χαμπρόουν να κάνει το 2-0 πριν ο Ταπία σκοράρει ξανά.

Ο διαιτητής του MLS, Άλεν Τσάπμαν, επέμεινε ότι η δύναμη που χρησιμοποίησε ο Μέσι ήταν «αμελητέα» και όχι αρκετή για να δικαιολογήσει κόκκινη κάρτα.

Ο Ταπία ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το περιστατικό, αλλά υποβάθμισε το γεγονός.

«Ήταν απλώς μια στιγμή στον αγώνα, και δεν νομίζω ότι αξίζει περισσότερη προσοχή από αυτή. Τελείωσε εκεί, και δεν συνέβη τίποτα άλλο. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου, και όπως συνέβη σε εμάς, κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να είχε συμβεί σε άλλη στιγμή ή σε διαφορετική κατάσταση.»

🚨🚨 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗨𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧: Messi smashes the ball into his opponent’s face. He gets away with it and also demanded a booking for his opponent. 🤦🏾‍♂️🇦🇷 https://t.co/uVo9T8Q3sg — Footy Zone (@FootyXZone) November 22, 2026

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