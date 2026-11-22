Snapshot Συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης στο ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II» που δέχτηκε επίθεση από drone στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Το πλοίο κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ και παρασύρθηκε στα φινλανδικά ύδατα μετά την επίθεση.

Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πιθανή την ουκρανική εμπλοκή στην επίθεση με δύο drones.

Στις εργασίες διάσωσης συμμετέχουν Φινλανδία, Εσθονία και Ρωσία με στόχο να αποτραπεί η βύθιση του πλοίου.

Το «Sparta II» είχε ήδη υποστεί κυρώσεις από ΗΠΑ και Ουκρανία και διοικείται από ρωσική εταιρεία. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση πυρόσβεσης στο ρωσικό φορτηγό πλοίο που δέχτηκε επίθεση από drone στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πλοίο «Sparta II» κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ της Ρωσίας στη Βαλτική, όταν δέχτηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου. Στη συνέχεια παρασύρθηκε στα φινλανδικά ύδατα. Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι πιθανότατα η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Η Φινλανδική Συνοριακή Φρουρά δήλωσε την Κυριακή ότι συνεχίζονται οι εργασίες για να διασφαλιστεί ότι το φορτηγό πλοίο δεν θα βυθιστεί. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες κατάσβεσης με νερό από παρακείμενα πλοία.

Η Φινλανδία ανέφερε ότι στις εργασίες διάσωσης συμμετέχουν επίσης εσθονικά και ρωσικά μέσα.Ο κυβερνήτης του Καλίνινγκραντ, Αλεξέι Μπεσπροζβάνιχ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν δύο drones.

«Ο πόλεμος επεκτείνεται στην άμεση γειτονιά μας. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αντισταθεί στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο. Το «Sparta II» υπέστη κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2022 και από την Ουκρανία νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με τις κυβερνήσεις της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, διοικείται από ρωσική εταιρεία.