Snapshot Ρωσικό εμπορικό πλοίο, που μετέφερε όπλα και περιλαμβάνεται σε αμερικανικό κατάλογο κυρώσεων, χτυπήθηκε από ουκρανικό drone στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας.

Το πλοίο πήρε φωτιά, υπέστη ζημιές και απομακρύνθηκε από τη διεθνή ζώνη προς τα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας.

Η Φινλανδική Συνοριακή Φρουρά διευθύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης και προετοιμάζεται για περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του νησιού Βάιντλο, σε ναυτική οδό ανοιχτή στη διεθνή κυκλοφορία και υπό τη δικαιοδοσία του Κέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η επίθεση προέρχεται από την Ουκρανία, η οποία έχει το δικαίωμα να πολεμήσει τον εισβολέα. Snapshot powered by AI

Ρωσικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από drone στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας σε διεθνή θαλάσσια ζώνη, το πρωί του Σαββάτου.

Από την επίθεση το πλοίο πήρε φωτιά και έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Open Sanctions, ο οποίος καταγράφει τους καταλόγους κυρώσεων, το πλοίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ και υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το πλοίο μετέφερε όπλα.

Η Συνοριακή Φρουρά διευθύνει τις επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης και προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών ζημιών στην περιοχή ευθύνης της Φινλανδίας. Προς το παρόν, το κατεστραμμένο πλοίο έχει παρασυρθεί στον Ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας, από διεθνή θαλάσσια ζώνη προς τα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πετέρι Όρπο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «ο πόλεμος επεκτείνεται στις γειτονικές μας περιοχές. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να πολεμήσει τον εισβολέα», υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ουκρανικό πλήγμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Εσθονίας, το πλοίο είναι το «Sparta II», το οποίο ταξίδευε από την Αγία Πετρούπολη προς το Καλίνινγκραντ. Η θέση του πλοίου κατά τη στιγμή του συμβάντος ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 11 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου 20,4 χιλιόμετρα, βόρεια του νησιού Βάιντλο.

Η αστυνομία της Εσθονίας αναφέρει ότι το πλοίο βρισκόταν σε ναυτική οδό ανοιχτή στη διεθνή κυκλοφορία και υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Κέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης της Αγίας Πετρούπολης. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, σημειώθηκαν εκρήξεις στο πλοίο.

Το πλοίο απομακρύνθηκε από την οικονομική ζώνη της Εσθονίας γύρω στις 10. Η αστυνομία της Εσθονίας ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9.35. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων X ότι επανέφεραν σε ισχύ την προσωρινή ζώνη περιορισμού πτήσεων στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας στις 9.33. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα μέσω της υπηρεσίας X ότι οι περιορισμοί στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο άρθηκαν στις 14:00.

Σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα ειδήσεων «Fontanka», στο κανάλι επικοινωνίας του Ντρόζντενκο αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για επίθεση με drone και ότι αυτή έλαβε χώρα σε απόσταση περίπου 5,6 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήρωμα του πλοίου εκκενώνεται αυτή τη στιγμή και διερευνώνται οι ζημιές που προκάλεσε η επίθεση.

Η είδηση για την επίθεση εναντίον του φορτηγού πλοίου έγινε γνωστή την ίδια στιγμή που αναφέρθηκε ότι drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων επιτέθηκαν στην περιοχή του Λένινγκραντ.

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