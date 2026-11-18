Snapshot Επτά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας την Τρίτη, με ένα από αυτά να πέταξε πάνω από την πρωτεύουσα Κισινάου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη Ολέγκ Οζέροφ για εξηγήσεις, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.

Τουλάχιστον πέντε από τα drones συνετρίβησαν στο έδαφος της Μολδαβίας κατά την παραβίαση του εναέριου χώρου.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, έχουν καταγραφεί 81 περιστατικά παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Μολδαβίας από ρωσικά και ιρανικά drones και πυραύλους.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάιγα Σάντου τόνισε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας αποτελεί απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Στο προσκήνιο επανέρχεται και πάλι η έντονη ανησυχία της Μολδαβίας για την ασφάλεια της χώρας και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας κάλεσε το πρωί της Τετάρτης τον διορισμένο πρέσβη του Κρεμλίνου στο Κισινάου, Ολέγκ Οζέροφ, ζητώντας εξηγήσεις για τις παραβιάσεις, καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών

Επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, μεταξύ των οποίων ένα πάνω από την πρωτεύουσα Κισινάου. Τουλάχιστον πέντε από αυτά συνετρίβησαν στο έδαφος της Μολδαβίας.

«Έτσι μοιάζει η “ειρήνη” που προωθεί το Κρεμλίνο: Επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν πάνω από την πρωτεύουσα ενός ελεύθερου και κυρίαρχου κράτους», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Η Ρωσία δεν σέβεται τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, ούτε τον λαό της και θέτει τις ζωές τους σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη», έγραψε, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάιγα Σάντου στο «X».

Η συνδυασμένη επίθεση της Ρωσίας με drones και πυραύλους την Τρίτη εντοπίστηκε σε 44 τοποθεσίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβιάζουν συστηματικά τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας έχει καταγράψει 81 περιστατικά που αφορούσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ρωσικής και ιρανικής κατασκευής.

Η τελευταία φορά που η Μολδαβία κάλεσε τον Οζέροφ για εξηγήσεις ήταν την 1η Οκτωβρίου, μετά την έκρηξη ενός ρωσικού drone κοντά στο Μπρανέστι, στην περιφέρεια Ορχέι.

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