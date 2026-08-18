Μολδαβία: Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο στα σύνορα με την Ουκρανία και εξερράγη προκαλώντας φωτιά

Snapshot Μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και εξερράγη προκαλώντας πυρκαγιά χωρίς θύματα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας καταδίκασε την παραβίαση ως σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με τη Μολδαβία να υποστηρίζει την Ουκρανία στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία.

Υπάρχουν αναφορές για προσπάθειες της Ρωσίας να προκαλέσει εσωτερικές αναταραχές στη Μολδαβία μέσω χρηματοδότησης εκπαίδευσης σε εμπρηστικές μηχανές πριν από δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ. Snapshot powered by AI

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας τη Δευτέρα και στη συνέχεια εξερράγη προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Το υπουργείο δημοσίευσε ανακοίνωση στο Χ με την οποία καταδίκαζε την παραβίαση την οποία αποκάλεσε «απαράδεκτη». «Το περιστατικό αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ενέχει άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών μας. Τέτοια περιστατικά είναι απαράδεκτα», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών στη δήλωσή του.

Η Μολδαβία συνορεύει με την Ουκρανία και έχει δηλώσει την υποστήριξή της στη χώρα κατά τον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία. Έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμα περιστατικά με drones που πετούσαν πάνω από το έδαφός της και συντρίμμια που εντοπίζονται κοντά στα σύνορα.

Το εναέριο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας στις 17:37 τοπική ώρα (14:37 GMT) και εξερράγη λίγο αργότερα, κοντά στον οικισμό Ταλμάζα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφεραν οι αρχές της Μολδαβίας. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο χορτάρι, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσαν.

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για προσπάθεια της Ρωσίας να προκαλέσει εσωτερικές αναταραχές στη Μολδαβία και να ασκήσει πολιτική επιρροή. Μάλιστα, ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης Μολδαβών στη χρήση εμπρηστικών μηχανισμών χρηματοδοτήθηκε λίγο πριν από το δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία αναταραχών.

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