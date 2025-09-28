Μολδαβία: Ευρώπη ή ρωσική επιρροή - Σήμερα στις κάλπες η χώρα στις πιο κρίσιμες εκλογές της ιστορίας

Μια γυναίκα ψηφίζει κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών, στο Κισινάου της Μολδαβίας, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Σήμερα Κυριακή, οι πολίτες της Μολδαβίας καλούνται να ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα να παρεκκλίνει από την φιλοευρωπαϊκή της πορεία προς τη Μόσχα, εν μέσω εκτεταμένων αναφορών από την ΕΕ και την ίδια την Μολδαβία για ρωσική ανάμειξη.

Η Μολδαβία, υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, είναι από καιρό διχασμένη μεταξύ της σύσφιξης των δεσμών της με τις Βρυξέλλες και της διατήρησης των σχέσεων της με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το φιλοευρωπαϊκό κόμμα Δράση και Αλληλεγγύη (PAS), που βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, προηγείται στις εκλογές. Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο.

Η φιλοευρωπαϊκή πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου, του PAS, χαρακτήρισε τις εκλογές ως τις «πιο σημαντικές εκλογές» της Μολδαβίας και προειδοποίησε τους πολίτες της να μην αφήσουν τη χώρα να επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

«Το αποτέλεσμα θα αποφασίσει αν θα εδραιώσουμε τη δημοκρατία μας και θα ενταχθούμε στην ΕΕ ή αν η Ρωσία θα μας σύρει πίσω σε μια γκρίζα ζώνη, καθιστώντας μας έναν περιφερειακό κίνδυνο», έγραψε η Σάντου στο «X» την Παρασκευή.

«Εάν η Ρωσία εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες για τη χώρα μας και για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε η Σάντου σε μια ομιλία της την Δευτέρα.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, ψηφίζει κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών, στο Κισινάου της Μολδαβίας, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Άνευ προηγουμένου εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει «μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία παραπληροφόρησης» από τη Ρωσία, ενώ ο πρωθυπουργός, Ντορίν Ρετσεάν, προειδοποίησε για «πολιορκία της χώρας μας».

Η Μόσχα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες του Κισινάου ότι διεξάγει εκστρατεία παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και ότι επιδιώκει να αγοράσει ψήφους και να προκαλέσει αναταραχές.

Η -κατά κύριο λόγο- φιλορωσική αντιπολίτευση της Μολδαβίας, με τη σειρά της, έχει κατηγορήσει το κόμμα της Σάντου για σχεδιασμό απάτης.

Οι ψηφοφόροι της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων – μιας από τις φτωχότερες της Ευρώπης – έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τις οικονομικές δυσκολίες, καθώς και τον σκεπτικισμό τους για την προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ, που ξεκίνησε μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Μια ήττα του PAS – που κέρδισε την πλειοψηφία στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές – θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια στην προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ.

Σε μια συγκέντρωση του PAS στην πρωτεύουσα την Παρασκευή, πολίτες της Μολδαβίας φώναζαν «Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη» και «Η χώρα μας δεν είναι προς πώληση».

Στην πορεία προς τις εκλογές, οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν εκατοντάδες έρευνες σχετικά με αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «εκλογική διαφθορά» και «απόπειρες αποσταθεροποίησης» και προέβησαν σε δεκάδες συλλήψεις.

Την Παρασκευή, η εκλογική επιτροπή απέκλεισε δύο φιλορωσικά κόμματα λόγω παρατυπιών στη χρηματοδότησή τους. Η αντιπολίτευση καταδίκασε τις αποφάσεις αυτές.

Η Μολδαβία κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να παρέμβει στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Ντορίν Ρετσεάν, δίπλα στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης υπέρ της ΕΕ του κυβερνώντος Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), στο Κισινάου της Μολδαβίας, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Οι πιο σημαντικές εκλογές από την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας το 1991

«Αυτές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές από την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας το 1991», δήλωσε ο Ντορίν Ρετσεάν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του PAS την Παρασκευή.

Η ξένη παρέμβαση και οι απειλές για αναταραχές είναι «οι σημαντικότεροι κίνδυνοι», σύμφωνα με τον Ίγκορ Μποτάν, επικεφαλής του μολδαβικού think tank Adept.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων θα είναι καθοριστική – ειδικά στη μεγάλη και ισχυρή διασπορά, η οποία τείνει να ψηφίζει το PAS, και στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία κλίνει προς τη Ρωσία, σύμφωνα με αναλυτές. Περίπου το ένα τρίτο της χώρας – στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, ανατολικά του Δνείπερου ποταμού – ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές. Η Ρωσία διατηρεί μικρή στρατιωτική δύναμη στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο πρώην πρόεδρος της Μολδαβίας, Ιγκόρ Ντοντόν, ένας από τους ηγέτες της φιλορωσικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι είναι «πεπεισμένος ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία».

Επιφυλακτικοί ορισμένοι Μολδαβοί σχετικά με την προοπτική ένταξης της χώρας στην ΕΕ

«Είμαστε μια φτωχή χώρα», λέει η Λιουντμίλα Μπιέλοβα από την πόλη Μπέλτσι. «Τι θα κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από εμάς;», διερωτάται η 76χρονη που δηλώνει πως θα ψηφίσει μάλλον το φιλοευρωπαϊκό μπλοκ «Alternativa».

Εάν χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το PAS θα υποχρεωθεί να αναζητήσει εταίρους για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού, προσεγγίζοντας την κεντροαριστερή «Alternativa» («Εναλλακτική») ή το λαϊκιστικό «Partidul Nostru» («To Κόμμα μας») εφόσον εξασφαλίσουν το απαιτούμενο όριο για είσοδο στη Βουλή.

Ο Ιουλιάν Καζάκου, ένας 26χρονος εργάτης σε βιομηχανία του Μπέλτσι, λέει πως μάλλον δεν θα ψηφίσει, δηλώνοντας απογοητευμένος από τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εκλογών στη Μολδαβία. «Υπήρξαν διάφοροι ηγέτες, αλλά ούτε μία ουσιαστική αλλαγή που θα μου επέτρεπε να πω ότι η ζωή στη χώρα έχει γίνει καλή», δήλωσε.

