Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

Η στιγμή που ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχωρεί από το στούντιο

Τηλεοπτική σύγκρουση, που κατέληξε σε αποχώρηση, σημειώθηκε μεταξύ της βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρας Τζάκρη, και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη. Αιτία της έντασης στάθηκε η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, με την κυρία Τζάκρη να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης.

Η φράση που προκάλεσε την έκρηξη

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Θεοδώρα Τζάκρη είπε πως τα επιχειρήματα του κυβερνώντος κόμματος ότι «η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος, αφού ζήτησε διευκρινίσεις για τη λέξη «αλητεία» και έκανε λόγο για ντροπή, επέλεξε να αποχωρήσει από το πλατό φανερά εκνευρισμένος.

Η αναδίπλωση μετά την αποχώρηση

Παρά την αρχική της επιμονή, η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας αναγκάστηκε αργότερα, έπειτα από επίμονες παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η κυρία Τζάκρη αντικατέστησε τελικά τον επίμαχο χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για «παράλογο» αντί για «αλητεία».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο μετά το 25.30 του παρακάτω βίντεο:

