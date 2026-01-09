Καρυστιανού: Περιμένω να μου ζητηθεί να αποχωρήσω από τον Σύλλογο - Τι είπε για το κόμμα
Η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, εξερχόμενη του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, απάντησε σε ερωτήσεις για το αν θα παραμείνει στο πόστο της, αλλά και για το ενδεχόμενο να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος την επέτειο 3 ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα
«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού για το αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.
Για το αν η διακύρηξη του κόμματος της θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, η αντίδραση της ήταν αφοπλιστική: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό!»
«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ότι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό» σημείωσε.