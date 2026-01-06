Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

Επαναλαμβάνοντας τις λέξεις «Ένωση» και «αφύπνιση», η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε χθες ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την ίδια να συγκεντρώνει βιογραφικά προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν, ωστόσο δεν επιβεβαίωσε ότι η ίδια θα ηγηθεί της προσπάθειας.

Όπως είπε σε συνέντευξη στο Kontra, «οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και θα μπορούν οι πολίτες να είναι σε ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν βήμα προς τα μπροστά και πολύ γρήγορα».

Για το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι το 2025 φάνηκε να κλείνει η διχόνοια του εμφυλίου τονίζοντας ότι «αυτή η μεγάλη κοινωνική αφύπνιση, έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό».΄«Η ιδεολογία είναι ότι αγαπάμε τη χώρα, αγαπάμε τις ευπαθείς ομάδες, αγαπάμε τους πάντες, θέλουμε η κοινωνία να βγει μπροστά, θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία, ισονομία, να είμαστε όλοι καλά», είπε η κ. Καρυστιανού ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο κόμμα είναι «πάνω» από χαρακτηρισμούς περί Δεξιάς, Κέντρου και Αριστεράς.

Η κ. Καρυστιανού στάθηκε απολύτως απέναντι σε σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ, ενώ αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Σε ό,τι αφορά την ηγεσία του κόμματος δεν επιβεβαίωσε ότι θα την αναλάβει η ίδια και τόνισε ότι «δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει».

Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με τον εκλογικό στόχο του νέου κόμματος τόνισε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. «Προφανώς όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση πολλώ δε μάλλον όταν θέλεις να φέρεις τα πάνω- κάτω και να κάνεις αλλαγές (…) Αν είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα αυτός είναι ο στόχος (η πρωτιά), αλλιώς δεν γίνεται», δήλωσε συγκεκριμένα.

Στο μόνο πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε θετικά ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για συνεργασία, ήταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, σχολιάζοντας τα σενάρια περί συμμετοχής του στο νέο κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Τι απαντά στις αντιδράσεις των συγγενών

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, πολλοί από τους οποίους έχουν ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθενται σε μια δημιουργία κόμματος με «σημαία» τα Τέμπη, η κ. Καρυστιανού είπε ότι «σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών και παρότι αυτά τα περίπου τρία χρόνια διαφωνώ με τον τρόπο που σκέφτονται και κάνουν κάποια τα πράγματα κάποιοι γονείς, ουδέποτε το έχω θέσει δημόσια. Ακριβώς γιατί σέβομαι τον αγώνα που μπορεί να δώσει ο καθένας μας για να δικαιώσει τον άνθρωπό του».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν της έχει ζητηθεί από το ΔΣ να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου και υπενθύμισε ότι τον Μάρτιο ολοκληρώνεται η θητεία της και θα διενεργηθούν εκλογές μεταξύ των μελών.

Ξεχωριστή αναφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η κ. Καρυστιανού έκανε εκτενή αναφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, σχολιάζοντας το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Έκανε λόγο για υποβάθμισή τους «με ιδιωτικοποιήσεις, όπως έκαναν και στα τρένα. Η χώρα δεν είναι επιχείρηση για να την πουλάνε».

Μάλιστα τόνισε ότι ανήμερα της τρίτης επετείου από την τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου, «μπορεί να χρειαστεί να βγούμε ξανά στους δρόμους για τους αγρότες, τους στρατιωτικούς, τους υγειονομικούς, τα Τέμπη φυσικά, την ακρίβεια. Για εμάς».