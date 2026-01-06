Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

«Μυστήριο» το όνομα και τα στελέχη, στόχος η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επαναλαμβάνοντας τις λέξεις «Ένωση» και «αφύπνιση», η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε χθες ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την ίδια να συγκεντρώνει βιογραφικά προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν, ωστόσο δεν επιβεβαίωσε ότι η ίδια θα ηγηθεί της προσπάθειας.

Όπως είπε σε συνέντευξη στο Kontra, «οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και θα μπορούν οι πολίτες να είναι σε ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν βήμα προς τα μπροστά και πολύ γρήγορα».

Για το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι το 2025 φάνηκε να κλείνει η διχόνοια του εμφυλίου τονίζοντας ότι «αυτή η μεγάλη κοινωνική αφύπνιση, έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό».΄«Η ιδεολογία είναι ότι αγαπάμε τη χώρα, αγαπάμε τις ευπαθείς ομάδες, αγαπάμε τους πάντες, θέλουμε η κοινωνία να βγει μπροστά, θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία, ισονομία, να είμαστε όλοι καλά», είπε η κ. Καρυστιανού ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο κόμμα είναι «πάνω» από χαρακτηρισμούς περί Δεξιάς, Κέντρου και Αριστεράς.

Η κ. Καρυστιανού στάθηκε απολύτως απέναντι σε σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ, ενώ αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Σε ό,τι αφορά την ηγεσία του κόμματος δεν επιβεβαίωσε ότι θα την αναλάβει η ίδια και τόνισε ότι «δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει».

«Η ιδεολογία είναι ότι αγαπάμε τη χώρα, αγαπάμε τις ευπαθείς ομάδες, αγαπάμε τους πάντες, θέλουμε η κοινωνία να βγει μπροστά, θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία, ισονομία, να είμαστε όλοι καλά», είπε η κ. Καρυστιανού ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο κόμμα είναι «πάνω» από χαρακτηρισμούς περί Δεξιάς, Κέντρου και Αριστεράς.

Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με τον εκλογικό στόχο του νέου κόμματος τόνισε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. «Προφανώς όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση πολλώ δε μάλλον όταν θέλεις να φέρεις τα πάνω- κάτω και να κάνεις αλλαγές (…) Αν είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα αυτός είναι ο στόχος (η πρωτιά), αλλιώς δεν γίνεται», δήλωσε συγκεκριμένα.

Στο μόνο πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε θετικά ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για συνεργασία, ήταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, σχολιάζοντας τα σενάρια περί συμμετοχής του στο νέο κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Τι απαντά στις αντιδράσεις των συγγενών

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, πολλοί από τους οποίους έχουν ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθενται σε μια δημιουργία κόμματος με «σημαία» τα Τέμπη, η κ. Καρυστιανού είπε ότι «σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών και παρότι αυτά τα περίπου τρία χρόνια διαφωνώ με τον τρόπο που σκέφτονται και κάνουν κάποια τα πράγματα κάποιοι γονείς, ουδέποτε το έχω θέσει δημόσια. Ακριβώς γιατί σέβομαι τον αγώνα που μπορεί να δώσει ο καθένας μας για να δικαιώσει τον άνθρωπό του».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν της έχει ζητηθεί από το ΔΣ να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου και υπενθύμισε ότι τον Μάρτιο ολοκληρώνεται η θητεία της και θα διενεργηθούν εκλογές μεταξύ των μελών.

Ξεχωριστή αναφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η κ. Καρυστιανού έκανε εκτενή αναφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, σχολιάζοντας το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Έκανε λόγο για υποβάθμισή τους «με ιδιωτικοποιήσεις, όπως έκαναν και στα τρένα. Η χώρα δεν είναι επιχείρηση για να την πουλάνε».

Μάλιστα τόνισε ότι ανήμερα της τρίτης επετείου από την τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου, «μπορεί να χρειαστεί να βγούμε ξανά στους δρόμους για τους αγρότες, τους στρατιωτικούς, τους υγειονομικούς, τα Τέμπη φυσικά, την ακρίβεια. Για εμάς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Από ανακοπή καρδιάς λόγω υποθερμίας ο θάνατος του πυροσβέστη

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 37χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 28.500 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 9 Ιανουαρίου

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με Αρμάνι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός

06:42LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Τα «παρατράγουδα», οι παλιοί γνώριμοι και όσοι έμειναν εκτός

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Γιατί στα Φώτα πετάμε τον τίμιο σταυρό σε νερά;

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο – Λιποθύμησε η ιδιοκτήτρια

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τέλος στην πληρωμή με μετρητά από 1η Απριλίου 2026 - Όλες οι αλλαγές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοφάνια: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για τράπεζες, καταστήματα και σούπερ μάρκετ

06:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για επέμβαση στη Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση βάζει πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα - Αιχμές του Μαξίμου για χρηματοδότηση ΣΥΡΙΖΑ από το καθεστώς Μαδούρο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Τα μηχανήματα της ΥΠΑ είναι από το 1999 και θα έπρεπε να αλλάζουν ανά δεκαετία» λένε οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αύριο η καθοριστική μέρα για τα μπλόκα - Οι κρίσιμες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι αθώος… Είμαι ακόμα πρόεδρος της Βενεζουέλας» – Στις 17 Μαρτίου η ακρόαση του Μαδούρο – Η κινηματογραφική μεταγωγή και το κατηγορητήριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεοφάνια με νέα κακοκαιρία – «Red Code» σε πέντε περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιανουαρίου: Σήμερα η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων - Ποιοι γιορτάζουν

05:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Κυλλήνη Ηλείας

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Ιανουρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις και κατώτατος μισθός φέρνουν αυξήσεις έως 20% το 2026

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Κλειστοί οι πάγκοι από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πότε ξεκινά η κακοκαιρία – Οι πέντε περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη δημιουργία κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεοφάνια με νέα κακοκαιρία – «Red Code» σε πέντε περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αύριο η καθοριστική μέρα για τα μπλόκα - Οι κρίσιμες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τέλος στην πληρωμή με μετρητά από 1η Απριλίου 2026 - Όλες οι αλλαγές

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Η Ουκρανή που ξυλοκοπήθηκε σε πάρτι Porta Potty περπατάει ξανά - Ένιωθα σαν «σπασμένη κούκλα»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη η γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Alya

06:42LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Τα «παρατράγουδα», οι παλιοί γνώριμοι και όσοι έμειναν εκτός

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι αθώος… Είμαι ακόμα πρόεδρος της Βενεζουέλας» – Στις 17 Μαρτίου η ακρόαση του Μαδούρο – Η κινηματογραφική μεταγωγή και το κατηγορητήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ