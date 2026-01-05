Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» ανέφερε σε συνέντευξή της

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»
Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στη δημιουργία νέου πολιτικού σχήματος, το οποίο θα συμμετάσχει στις επερχόμενες εκλογές.

Μιλώντας στο Kontra, η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της για το νέο κόμμα, ενώ επιβεβαίωσε μια ενδεχόμενη προσχώρηση σε αυτό του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη.

«Οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και θα μπορούν οι πολίτες να είναι σε ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε.

Αναφερόμενη στο Νίκο Φαραντούρη ανέφερε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

