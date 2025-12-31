Καρυστιανού: Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα με πολιτικούς υπαινιγμούς-Φέτος υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή

«Η Νέα Χρονιά που έρχεται δεν φέρνει μόνο όμορφες ευχές· φέρνει τον ούριο άνεμο της αισιοδοξίας και την ελπίδα να έρθουν επιτέλους στη ζωή μας η Δικαιοσύνη, η Δημιουργία και το Φως», τονίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η Μαρία Καρυστιανού.

Στη συνέχεια, προχωρά σε αναφορές με σαφές πολιτικό υπόβαθρο, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συλλογικής δράσης και κοινωνικής αφύπνισης. «Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε την ευτυχία και την ευημερία που μας αξίζει. Φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας. Η ένωσή μας είναι δεσμός άρρηκτος, ένας ορμητικός χείμαρρος κοινωνικής αφύπνισης», σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, με οδηγό την αλήθεια και τη δύναμη που αντλείται από κοινούς στόχους, τίθεται στο επίκεντρο η διεκδίκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. «Διεκδικούμε το δικαίωμά μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά και υπερηφάνεια το λαμπρό μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας», αναφέρει.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στους μαθητές, τους οποίους χαρακτηρίζει «αυριανούς στυλοβάτες του κόσμου». Όπως τονίζει, «η μάθηση πρέπει να αποτελεί το εργαλείο που θα τους χαρίσει δύναμη, αυτοπεποίθηση και εσωτερική ελευθερία», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η παιδεία οφείλει να στηρίζεται στην ανιδιοτελή αγάπη, «γιατί μόνο μέσα από τα μάτια της αγάπης ο κόσμος μπορεί –και πρέπει– να αλλάξει ριζικά».

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με τη βεβαιότητα ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να αποδώσει καρπούς: «Θα τα καταφέρουμε. Διότι το Φως κερδίζει πάντα».

