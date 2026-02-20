Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Οι τρεις καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου, 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Newsbomb

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Οι τρεις καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι τρεις από αυτούς από χιονοστιβάδες, στην Αυστρία, η οποία πλήττεται από σφοδρές χιονοπτώσεις που προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μεταφορές, καθώς έκλεισαν τμήματα αυτοκινητοδρόμων και διακόπηκαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

Από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου, 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Αυστρία

Τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν στο Τυρόλο από χιονοστιβάδες που προκάλεσαν οι χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών, ενώ ένας 53χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα στη σκάλα ενός συγκροτήματος κατοικιών στο Λιντς.

Στο Νάουντερς του Τυρόλου, ένας Γερμανός σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα και σκοτώθηκε ενώ ο 16χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά. Στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον, δύο άνθρωποι καταπλακώθηκαν από μια «γιγαντιαία» χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο του Τυρόλου. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πρόβλεψης χιονοστιβάδων ζήτησαν από τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να αποφεύγουν να βγαίνουν εκτός πίστας υπό αυτές τις συνθήκες.

Από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου, 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες στην Αυστρία. Την τελευταία εβδομάδα, οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Ακυρώσεις πτήσεων

Στη Βιέννη, οι πτήσεις που είχαν διακοπεί το πρωί ξανάρχισαν το απόγευμα.

Κλειστός για πολλές ώρες παρέμεινε ο περιφερειακός δρόμος της πρωτεύουσας (Α21) ενώ και άλλοι οδικοί άξονες ήταν αδιάβατοι λόγω του χιονιού, των φορτηγών που είχαν ακινητοποιηθεί και της μειωμένης ορατότητας.

Διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της νότιας και ανατολικής Αυστρίας, κυρίως στη Στυρία, όπου 30.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Χωρίς ηλεκτρικό είναι και περίπου 40.000 νοικοκυριά στη γειτονική Σλοβενία που αντιμετωπίζει επίσης ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Οι τρεις καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Η αποθεωτική ατάκα του Γιώργου Καραγκούνη στον Γρηγόρη Σαμόλη

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απομακρύνει εκατοντάδες στρατιώτες από βάσεις στη Μέση Ανατολή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη των δασμών: Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ στη σκακιέρα του παγκόσμιου εμπορίου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο»

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Επεισόδια στον ημιτελικό κυπέλλου μπάσκετ στη Σερβία – Διακοπή στον αγώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αθώοι για βιασμό οι δύο άνδρες, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία - Ο όρος που θέτει

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολές της Αγκάθα Κρίστι προς την οικονόμο της πωλήθηκαν σε δημοπρασία

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εξετάζει την πιθανότητα να διαγράψει τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα μετά από μαζική διαδήλωση στα Τίρανα - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκουαρντιόλα για ρατσισμό: «Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, όχι στο ποδόσφαιρο»

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μεταλλική σκαλωσιά έπεσε επάνω σε διερχόμενο όχημα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Παρίσι - Εκκενώνονται πολλά καταστήματα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στην Ήπειρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής - Δείτε χάρτη

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου στην Κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλλει παγκόσμιο πρόσθετο δασμό 10%

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Παίζει με ένα παιδί με μια «μπάλα» που μοιάζει με γυναικείο στήθος

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Παρίσι - Εκκενώνονται πολλά καταστήματα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεκίνησε με νυχτερινή παρέλαση το εορταστικό τριήμερο του Καρναβαλιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ