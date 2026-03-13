Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

Η Κατιάνα Μπαλανίκα απέστειλε στεφάνι με συγκινητικό και προσωπικό μήνυμα, παρά την απομάκρυνσή τους τα τελευταία χρόνια.

Στο κοιμητήριο της Βούλας συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο τίμησαν τη μνήμη ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς showmen της ελληνικής σκηνής. Ανάμεσα στα στεφάνια που κατατέθηκαν, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε εκείνο της Κατιάνας Μπαλανίκα, μιας γυναίκας που σημάδεψε τη ζωή και την πορεία του καλλιτέχνη.

Παρότι τα τελευταία χρόνια οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί, η ηθοποιός επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο. Η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στη μπουάτ «Ρήγας» και εξελίχθηκε σε μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική σύνδεση, που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από τις εμφανίσεις τους στη «Μέδουσα».

Ο ίδιος ο Γιώργος Μαρίνος είχε κατά καιρούς αναφερθεί δημόσια στη σχέση τους, λέγοντας πως η Κατιάνα Μπαλανίκα υπήρξε ο μοναδικός μεγάλος έρωτας της ζωής του. Παρέμειναν μαζί μέχρι το 1974, χωρίς ωστόσο να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ή να δημιουργήσουν οικογένεια, επιλογή που –όπως είχε εξηγήσει– συνδεόταν με τις προσωπικές του ανησυχίες για τη ζωή που είχε ζήσει.

Η ηθοποιός, σε παλαιότερες δηλώσεις της, είχε μιλήσει για τη σημαντική επιρροή που άσκησε ο Μαρίνος στην καλλιτεχνική της πορεία, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωσή της πάνω στη σκηνή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα που συνόδευε το στεφάνι της. Αντί για μια τυπική φράση αποχαιρετισμού, η Μπαλανίκα επέλεξε λόγια βαθιά προσωπικά:

«Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Η αγαπημένη σου Κατερίνα».

