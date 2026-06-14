Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

Ο δράστης πυροβόλησε το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα

Κατερίνα Ρίστα

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας άνδρας δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια με πέντε σφαίρες στο κεφάλι από γνωστό του δράστη.
  • Πριν τη δολοφονία είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στον λόφο του Στρέφη, λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα, παρουσία μαρτύρων.
  • Η αστυνομία ερευνά τη σχέση των δύο ανδρών και συνδέει τη δολοφονία με υποθέσεις ναρκωτικών και προσωπικές διαφορές.
  • Ο δράστης διέφυγε πεζός προς την οδό Μπενάκη και αναζητείται από τις Αρχές.
Snapshot powered by AI

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην καρδιά των Εξαρχείων, κάτω από τον λοφο του Στρέφη, λίγα μόλις μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ενας άνδρας έπεσε νεκρός ενώ ο δράστης αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ήταν πρόσωπα γνωστά στους κατοίκους που μένουν κάτω από τον Λόφο του Στρέφη, κοντά στα σκάλακια της Καλλιδρομιου, σημείο όπου, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους.

Μάλιστα, περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η αντιπαράθεση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και έγιναν μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης. Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το παρελθόν των δύο ανδρών και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η δολοφονία συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών και προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από αυτές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη ο οποίος διέφυγε πεζό με κατεύθυνση την οδό Μπενάκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Δεν άκουσα τίποτα, κοιμόμουν» – Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Στο τσακ το ’φερα… κατά πλειοψηφία» – Οι διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Finals: Οι Νικς ξανά στην κορυφή – Πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά το 1973!

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου: Ο ήρωας του 1821 που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Ρόδο: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι» – Στο στόχαστρο η παροχολογία της αντιπολίτευσης

06:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αϊτή - Σκωτία 0-1: Ο ΜακΓκιν χάρισε τη ιστορική νίκη στην επιστροφή της μετα από 28 χρόνια!

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια αγωνία για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Σήμερα η τηλεδιάσκεψη για το τέλος του πολέμου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιουνίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο εισαγγελέα του Μανχάταν επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο με 22 επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: 149 οι νεκροί από την επιδημία Έμπολα - 710 τα κρούσματα

03:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατηγορεί η αντιπολίτευση τον Νετανιάχου για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν - «Πλήρης αποτυχία»

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι - Οι τελικές ημερομηνίες

03:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία – Μαρόκο 1-1: Τα «λιοντάρια» δεν επέτρεψαν τη σάμπα

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ένοπλοι εκτέλεσαν Δήμαρχο σε περιοχή που δρουν καρτελ ναρκωτικών

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή ο παίκτης του NBA Τζέιμς Χάρντεν

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Το ζήτημα της «αοπυρηνικοποίησης» έχει τελειώσει οριστικά

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Διαδηλωτές φώναζαν «θάνατος στον Αραγτσί» - Τον κατηγορουν για προδοσία οι σκληροπυρηνικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου: Ο ήρωας του 1821 που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης, τι εκτιμούν οι αρχές - Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Finals: Οι Νικς ξανά στην κορυφή – Πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά το 1973!

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια αγωνία για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Σήμερα η τηλεδιάσκεψη για το τέλος του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ