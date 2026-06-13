Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια - Ένας νεκρός

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένας άνδρας 35 ετών έχασε τη ζωή του.

Η ταυτότητα του θύματος προς το παρόν είναι άγνωστη, ενώ έφερε τραύματα από τρεις πυροβολισμούς στο πρόσωπο.

Οι αρχικές πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., αναφέρουν ότι ο δράστης είναι ένας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, όταν το θύμα καθόταν στα σκαλάκια της διασταύρωσης και ο δράστης τον πλησίασε από πίσω και τον πυροβόλησε. Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., για να διενεργήσουν έρευνα για το περιστατικό. Προς το παρόν οι αιτίες του εγκλήματος παραμένουν άγνωστες, ωστόσο πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο, στο οποίο συχνά «βασιλεύει» η διακίνηση ναρκωτικών.

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