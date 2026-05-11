Εξάρχεια: Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπείρας ναρκωτικών – Πέντε συλλήψεις

Στοχευμένη επιχείρηση πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την εξάρθρωση μιας συμμορίας η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, αστυνομικοί μπήκαν σε σπίτι το οποίο χρησιμοποιούσε η συμμορία ως ορμητήριο και συνέλαβαν πέντε άτομα, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Από την έρευνα προέκυψε πως τα μέλη της συγκεκριμένης συμμορίας χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης: Στην πρώτη περίπτωση το διαμέρισμα το χρησιμοποιούσαν ως μίνι μάρκετ, δηλαδή έρχονταν οι πελάτες, έπαιρναν τα ναρκωτικά που ήθελαν και έφευγαν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση όλα τα μέλη της συμμορίας μαζί πήγαιναν προς το λόφο του Στρέφη.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι πελάτες γνώριζαν από ποια σημεία θα περάσουν. Περίμεναν εκεί, έπαιρναν τα ναρκωτικά τους και έφευγαν.

Είχαν καβάτζες σε όλη την περιοχή των Εξαρχείων. Σε κάποιοι σε ένα σημείο έκρυβαν τις ζυγαριές, σε άλλο σημείο έκρυβαν την κάνναβη.

Χαρακτηριστικό είναι πως έκρυβαν ναρκωτικά ακόμα και στις γλάστρες οι οποίες βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας. Οι αρχές βρήκαν μεταξύ άλλων κάνναβη, ηρωίνη, χάπια ecstasy και πολλά ακόμη.