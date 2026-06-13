Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης - Τι εκτιμούν οι αρχές

Snapshot Ένας άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής δολοφονήθηκε με πέντε σφαίρες στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δράστης προσέγγισε το θύμα αθόρυβα από πίσω και τον πυροβόλησε στα σκαλάκια της συμβολής των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στην πολυσύχναστη περιοχή κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και θεωρούν ότι το έγκλημα σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών στο σημείο.

Η Ασφάλεια Εξαρχείων και το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος διεξάγουν έρευνα και παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτεις μάρτυρες. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια της συμβολής των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, κάτω από τον λόφο του Στρέφη και λίγα μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, το θύμα, ο οποίος φέρεται να είναι άνδρας αραβικής καταγωγής, γύρω στα 35 του χρόνια, καθόταν στα σκαλάκια και ξαφνικά ο δράστης τον προσέγγισε αθόρυβα από πίσω και με ένα πιστόλι τού έριξε τουλάχιστον πέντε σφαίρες.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς όλα έγιναν βράδυ Σαββάτου, με την περιοχή να είναι γεμάτη από κόσμο. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Εξαρχείων και του Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν άμεσα στο σημείο, οι οποίοι αυτή την ώρα παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Στο παρελθόν, δεν ήταν λίγες οι φορές που κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων ότι στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Αυτές είναι και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ότι πίσω από το έγκλημα «κρύβεται» ξεκαθάρισμα για το εμπόριο ναρκωτικών στην περιοχή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

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