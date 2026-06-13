Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

Μία συγκινητική ιστορία αλά... Χάτσικο εκτιλύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν ένας 35χρονος άνδρας αραβικής καταγωγής, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς.

Ο άνδρας βρισκόταν στα σκαλάκια, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, όταν ο άγνωστος -προς το παρόν- δράστης τον πλησίασε αθόρυβα από πίσω και τον πυροβόλησε πέντε φορές, πριν εξαφανιστεί.

Μόλις οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εκτός από το αποτρόπαιο θέαμα του εγκλήματος, αντίκρισαν και μια εικόνα που τους συγκλόνισε. Το σκυλί του θύματος, ως πιστός φίλος του, καθόταν δίπλα του και δεν έφευγε από το πλευρό του.

Χρειάστηκε να επέμβουν ορισμένοι αστυνομικοί και να απομακρύνουν το ζώο, το οποίο μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον κηδεμόνα του.

Newsbomb.gr

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