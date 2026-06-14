Έλληνας επιστήμονας «ξεκλειδώνει» τα μυστικά του γιγαντιαίου κρατήρα του Μεξικού

Η μελέτη που αλλάζει όσα ξέραμε για τη ζωή μετά τους δεινόσαυρους

Έλληνας επιστήμονας «ξεκλειδώνει» τα μυστικά του γιγαντιαίου κρατήρα του Μεξικού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δρ. Ευάγγελος Χρήστου από την Πρέβεζα συνέβαλε καθοριστικά σε μελέτη για τον κρατήρα Chicxulub που δημοσιεύτηκε στο Communications Earth & Environment.
  • Η μελέτη ανακάλυψε ότι το υπόγειο υδροθερμικό σύστημα του κρατήρα παρέμεινε ενεργό για 8
  • 10 εκατομμύρια χρόνια, υποστηρίζοντας πιθανώς την ανάπτυξη μικροβιακής ζωής μετά τη μαζική εξαφάνιση.
  • Ο Δρ. Χρήστου ανέπτυξε υπολογιστικά μοντέλα που βοήθησαν στην κατανόηση των θερμοδυναμικών διεργασιών της πρόσκρουσης και του υπόγειου συστήματος.
  • Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από διεθνείς γεωτρήσεις και περιλαμβάνει συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και ιδρυμάτων παγκοσμίως.
  • Τα ευρήματα έχουν ευρύτερες προεκτάσεις για την κατανόηση της ζωής σε άλλους πλανήτες και φεγγάρια του ηλιακού συστήματος.
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Ένας Πρεβεζάνος γεωφυσικός με διεθνή δράση συμβάλλει σε μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που ρίχνει νέο φως στα μυστήρια του σύμπαντος.

Ο αστρογεωφυσικός Δρ. Ευάγγελος (Άγγελος) Χρήστου είχε καθοριστικό ρόλο σε νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιουνίου 2026 στο περιοδικό Communications Earth & Environment του ομίλου Nature, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής επιστημονικής παρουσίας. Παρότι η έρευνα έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και διεθνών μέσων ενημέρωσης, η συμβολή του Έλληνα ερευνητή δεν έχει ακόμη αναδειχθεί επαρκώς στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το prevezabest, η μελέτη επανεξετάζει τον κρατήρα Chicxulub στο Γιουκατάν του Μεξικού, το σημείο πρόσκρουσης του αστεροειδούς που πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια οδήγησε στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων και του μεγαλύτερου μέρους της ζωής στη Γη. Τα νέα δεδομένα αλλάζουν την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα για τις συνέπειες αυτού του κοσμικού γεγονότος.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πρόσκρουση δεν προκάλεσε μόνο καταστροφή, αλλά δημιούργησε και ένα τεράστιο υπόγειο υδροθερμικό σύστημα που παρέμεινε ενεργό για 8 έως 10 εκατομμύρια χρόνια, πολύ περισσότερο απ’ όσο θεωρούσε η επιστήμη μέχρι σήμερα. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο υπέδαφος φαίνεται πως ευνόησαν την ανάπτυξη μικροβιακής ζωής, συμβάλλοντας πιθανώς στην ανάκαμψη των οικοσυστημάτων μετά τη μαζική εξαφάνιση.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Δρ. Χρήστου, ο οποίος από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης ανέπτυξε πολύπλοκα υπολογιστικά μοντέλα και προσομοιώσεις της πρόσκρουσης και των θερμοδυναμικών διεργασιών. Τα εργαλεία αυτά αποτέλεσαν βασικό πυλώνα για την κατανόηση της λειτουργίας του υπόγειου συστήματος που αποκαλύπτει η έρευνα.

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Στη μελέτη συμμετείχαν δεκάδες επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς, ενώ τα δεδομένα προήλθαν από πραγματικές γεωτρήσεις στον κρατήρα στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς αποστολής.

Ο ίδιος, με καταγωγή από την Πρέβεζα, έχει σπουδές στη Γεωλογία και εξειδίκευση στις Πλανητικές Επιστήμες και τα υδροθερμικά συστήματα, με ερευνητικό αντικείμενο που αγγίζει και το ζήτημα της πιθανότητας ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη.

Η σημασία της μελέτης δεν περιορίζεται στον πλανήτη μας, καθώς αντίστοιχες συνθήκες θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχουν και σε άλλους κόσμους, όπως στον Άρη ή σε παγωμένα φεγγάρια πλανητών του ηλιακού συστήματος. Έτσι, οι κρατήρες πρόσκρουσης αναδεικνύονται σε κρίσιμα “εργαστήρια” για την κατανόηση της προέλευσης της ζωής και την αναζήτηση εξωγήινων μορφών της.

Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων επιστημόνων στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, με τον Δρ. Χρήστου να ξεχωρίζει σε ένα πεδίο που διευρύνει τα όρια της γνώσης για τη Γη και το σύμπαν.

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