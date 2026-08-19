Άνδρος: Στην κορυφή της λίστας για τους Γάλλους που αναζητούν την «άλλη» Ελλάδα

Snapshot Η Άνδρος αναδείχθηκε από τη γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Liligo.fr ως ο Νο1 προορισμός στην Ελλάδα εκτός πεπατημένης, χάρη στη φύση, τα χωριά και τις παραλίες της.

Το νησί προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών άνω των 100 χιλιομέτρων που ενθαρρύνει την ενεργή εξερεύνηση και επαφή με τη φύση.

Η Μονή Παναχράντου αναγνωρίζεται ως σημαντικός θρησκευτικός και πολιτιστικός πόλος έλξης της Άνδρου.

Η πρόσβαση στο νησί είναι εύκολη μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης από Ραφήνα και Μύκονο, καθιστώντας το μέρος ευέλικτο για ταξιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Δήμος Άνδρου τονίζει τον πολυδιάστατο τουριστικό χαρακτήρα του νησιού, που συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία και ποιοτικές υπηρεσίες με αυθεντικότητα. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα έχει αμέτρητα νησιά που μπορούν να γεμίσουν τις καλοκαιρινές διακοπές με ήλιο και θάλασσα. Για όσους, όμως, αναζητούν κάτι διαφορετικό, μακριά από την πολυκοσμία και τους πλέον προβεβλημένους προορισμούς, η Άνδρος φαίνεται πως αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές.

Αυτό ακριβώς αναδεικνύει εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς γαλλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Liligo.fr, η οποία τοποθετεί την Άνδρο στην κορυφή λίστας με 10 προορισμούς στην Ελλάδα εκτός πεπατημένης.

Ο κατάλογος απευθύνεται σε ταξιδιώτες που θέλουν να γνωρίσουν μια πιο αυθεντική και λιγότερο αναμενόμενη πλευρά της χώρας, επιλέγοντας προορισμούς πέρα από τα μαζικά και πολυσύχναστα ελληνικά νησιά.

Η Άνδρος αλλιώς: Πράσινο, χωριά και κρυμμένοι θησαυροί

Στο αφιέρωμα, η Άνδρος παρουσιάζεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, αλλά και ως ένας τόπος που διαφοροποιείται αισθητά από τους γειτονικούς προορισμούς.

Τα καταπράσινα τοπία, οι άγριες κοιλάδες, οι πολυάριθμες πηγές, τα γραφικά χωριά, τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και οι πιο φυσικές και λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες συνθέτουν ένα σκηνικό που, σύμφωνα με το γαλλικό αφιέρωμα, αξίζει να ανακαλύψει ο ταξιδιώτης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Μονή Παναχράντου, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς πόλους έλξης του νησιού, ο οποίος αποτελεί παράλληλα σημαντικό κομμάτι του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της Άνδρου και των Κυκλάδων.

Βάλτε στην άκρη τις σαγιονάρες και φορέστε τα πεζοπορικά

Αν κάτι ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην παρουσίαση του Liligo, αυτό είναι η πεζοπορία.

Το νησί διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών, συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων, που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την Άνδρο πέρα από τις παραλίες και τους δημοφιλείς οικισμούς.

Το γαλλικό μέσο καλεί ουσιαστικά τους ταξιδιώτες να αφήσουν στην άκρη τις σαγιονάρες και τα σανδάλια και να φορέσουν τα παπούτσια πεζοπορίας τους, προκειμένου να ανακαλύψουν τους κρυμμένους θησαυρούς του νησιού.

Έτσι, η Άνδρος παρουσιάζεται όχι απλώς ως ένας ακόμη κυκλαδίτικος προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά ως ένας τόπος εξερεύνησης, επαφής με τη φύση και ενεργών διακοπών.

Παράλληλα, το ιδιαίτερο αυτό τουριστικό προϊόν μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης τουριστικής περιόδου.

Εύκολη πρόσβαση από Αθήνα και Μύκονο

Το αφιέρωμα συνδέεται με το ευρύτερο ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Άνδρου και του ΕΟΤ, ενώ γίνεται αναφορά και στην πρόσβαση στο νησί.

Για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό, η διαδρομή μπορεί να ξεκινήσει με αεροπορική άφιξη στην Αθήνα και στη συνέχεια με μετάβαση στη Ραφήνα, από όπου η Άνδρος συνδέεται ακτοπλοϊκά σε περίπου δύο ώρες.

Παράλληλα, επισημαίνεται και η δυνατότητα πρόσβασης από τη Μύκονο, γεγονός που καθιστά την Άνδρο έναν προορισμό που μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο ταξιδιωτικό πρόγραμμα στις Κυκλάδες.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γαλλική αγορά, καθώς συνδέει την Άνδρο με δύο σημαντικές «πύλες εισόδου» για διεθνείς ταξιδιώτες.

«Η Άνδρος διαθέτει έναν εξαιρετικά πλούσιο τουριστικό χαρακτήρα»

Τη σημασία της διεθνούς προβολής υπογραμμίζει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

«Η ανάδειξη της Άνδρου στην πρώτη θέση λίστας για τους Γάλλους ταξιδιώτες σχετικά με προορισμούς της Ελλάδας εκτός της πεπατημένης, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προβολή και ταυτόχρονα μια επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει ο προορισμός.

Η Άνδρος διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο και πολυθεματικό τουριστικό χαρακτήρα. Η μοναδική φύση, το εκτενές δίκτυο περιπατητικών διαδρομών, τα χωριά, η αρχιτεκτονική μας, η ιστορία, ο πολιτισμός, οι παραλίες, το καλό φαγητό, η ποιοτική διασκέδαση, οι πολύ καλές υπηρεσίες χωρίς δυσανάλογο τίμημα και η αυθεντικότητα του νησιού δημιουργούν ένα σύνολο εμπειριών που μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικές αγορές και σε ταξιδιώτες με ποικίλα ενδιαφέροντα», επισημαίνει.

Η διάκριση αυτή έρχεται να ενισχύσει την εικόνα της Άνδρου ως ενός προορισμού που μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ένα ακόμη καλοκαιρινό μπάνιο στις Κυκλάδες: φύση, πεζοπορία, πολιτισμό, ιστορία και αυθεντικές εμπειρίες, σε ένα νησί που παραμένει διαφορετικό από την εικόνα των πιο κοσμικών ελληνικών προορισμών.

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