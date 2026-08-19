Αεροπορική τραγωδία στην Κένυα: Συντριβή τουριστικού ελικοπτέρου «χωρίς επιζώντες»

Ένα ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν τουρίστες συνετρίβη την Τετάρτη στην κομητεία Σαμπούρου της Κένυας, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ελικόπτερο κατευθυνόταν προς τον ποταμό Εβάσο Νιρό, ο οποίος διαρρέει το Εθνικό Καταφύγιο Σαμπούρου.

Rescue crews have arrived at Kirish, close to Mt. Ololokwe in Samburu County, where a helicopter believed to have been carrying 6 tourists based in a Samburu camp has reportedly crashed.



A preliminary report says the six tourists may be relatives. The pilot makes it 7 people… pic.twitter.com/KPnTPg4IM9 — Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) August 19, 2026

Η τοπική εφημερίδα «The Star» ανέφερε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν 6 τουρίστες, πιθανότατα συγγενείς μεταξύ τους, ενώ η αστυνομία δήλωσε στην εφημερίδα ότι η εθνικότητά τους δεν είναι ακόμη γνωστή.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να αναφερθεί στον αριθμό των επιβατών ή στο αν επρόκειτο για τουρίστες. Ωστόσο, πηγή από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσε στο AFP ότι δεν υπήρξαν επιζώντες από τη συντριβή.