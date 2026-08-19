Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Άλλες 7 άδειες στο «μικροσκόπιο» του ΣτΕ – Ποιο είναι το νομικό κώλυμα

Snapshot Ο καθηγητής, Πάνος Λαζαράτος, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης και των άλλων επτά μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Η προσφυγή εστιάζει σε διαδικαστικά και νομικά ζητήματα που αφορούν τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων και όχι στην ακαδημαϊκή επάρκεια των πανεπιστημίων.

Βασικό επιχείρημα είναι η μη τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων του νόμου 5094/2024 και η ασαφής αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ΣτΕ έχει ήδη ακυρώσει άδειες λειτουργίας για τρία μη κρατικά πανεπιστήμια λόγω διαδικαστικών παραλείψεων και αμφισβητήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο κ. Λαζαράτος ζητά τη σωστή και σαφή εφαρμογή των διαδικασιών για την προστασία των φοιτητών και κατ’ επέκταση την ορθή λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Νέα δικαστική εμπλοκή αναφορικά με τη λειτουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καθώς με αίτηση ακυρώσεως που κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσβάλλονται επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η προσφυγή, που κατατέθηκε από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρο, Πάνο Λαζαράτο, στρέφεται κατά των αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας της 29ης Ιουλίου 2026, με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν επτά ΝΠΠΕ.

# Ίδρυμα / Παράρτημα (ΝΠΠΕ) Βασικός Λόγος Αμφισβήτησης 1 Deree College Ακυρότητα οδηγού αξιολόγησης ΕΘΑΑΕ και ελλείψεις φακέλου. 2 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ελλάς) Συμπαραμαρμαρούσα ακυρότητα πιστοποίησης προγραμμάτων. 3 Georgetown University (Ελλάδος) Έλλειψη εξειδικευμένων ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης. 4 Université Paris Nord (Παράρτημα) Διαδικαστικές πλημμέλειες ΕΕΑ & θέματα δημοσιότητας. 5 University of Essex (Παράρτημα) Ακυρότητα κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης. 6 University of Derby (Παράρτημα) Πλημμελής έλεγχος υποδομών & κριτηρίων ΕΘΑΑΕ. 7 Iowa State / ΑΓΣ (Παράρτημα) Απουσία νόμιμου θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης.

«Ντόμινο»

Η νέα αίτηση ακυρώσεως δεν υποστηρίζει ότι τα επτά πανεπιστήμια δεν διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα ή ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Το νομικό ζήτημα είναι διαφορετικό: Αφορά τη διαδικασία με την οποία αξιολογήθηκαν οι φάκελοι και εκδόθηκαν οι άδειες.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της προσφυγής, ο νόμος 5094/2024 απαιτεί έναν συγκεκριμένο δεύτερο υποφάκελο δικαιολογητικών. Σε αυτόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο εσωτερικός κανονισμός, τα προγράμματα σπουδών, οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, τα κριτήρια εισαγωγής και αξιολόγησης των φοιτητών, η διάρκεια των σπουδών και το σχέδιο ανάπτυξης των προγραμμάτων.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν, σύμφωνα με την προσφυγή, απλές τυπικές διατυπώσεις. Αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η σύμφωνη γνώμη της οποίας αποτελεί κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης.

«Τα αρχικά στοιχεία που κατατίθενται από τα παραρτήματα, είναι ασαφή κι ελλιπή. Διαφορετικά προγράμματα σπουδών παρουσιάζονται σε πρώτη φάση και μετά, ο φάκελος αλλάζει», τονίζει ο κ. Λαζαράτος, μιλώντας σήμερα (19/08) στο Newsbomb.

Ολόκληρη η αίτηση ακυρώσεως:

Η αίτηση ακυρώσεως

Ακριβώς εδώ τοποθετείται το βασικό επιχείρημα του αιτούντος: Αν η αξιολόγηση των δικαιολογητικών έγινε με βάση κριτήρια που δεν ήταν νόμιμα, τότε τίθεται ζήτημα νομιμότητας ολόκληρου του φακέλου και κατ’ επέκταση, της άδειας που εκδόθηκε στη συνέχεια.

Κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματολογία έχει η απόφαση 48136/2024 της Αρχής. Η συγκεκριμένη κανονιστική πράξη καθόριζε επιμέρους κριτήρια, δείκτες και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των παραρτημάτων.

Η προσφυγή υποστηρίζει ότι ορισμένα από τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από υπερβολική γενικότητα και αοριστία και πως εφόσον η αξιολόγηση των φακέλων των επτά νέων ΝΠΠΕ στηρίχθηκε σε αυτά, δημιουργείται ζήτημα νομιμότητας ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης.

Τι έχει ήδη κρίνει το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη δημοσιεύσει τις αποφάσεις 1167–1172/2026, με τις οποίες ακυρώθηκαν πράξεις που αφορούσαν τρία ΝΠΠΕ και προγράμματα σπουδών. Συγκεκριμένα, το «μπλόκο» αφορά άδειες λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα προγράμματα σπουδών των CITY University, Keele University και Anatolia College.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις 1167 και 1169/2026 ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας επειδή ο ΕΟΠΠΕΠ δεν είχε διαπιστώσει εγκαίρως τη συμμόρφωση των συγκεκριμένων παραρτημάτων με παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει έπειτα από έλεγχο των κτηριακών υποδομών. Με την 1171/2026 ακυρώθηκε, επίσης, άδεια για διαφορετικό λόγο, που αφορούσε τη σύνθεση της διαδικασίας αξιολόγησης και ζήτημα πιθανής μεροληψίας μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άρα, η δικαστική «διαμάχη» αφορά εάν η διοίκηση έφτασε νόμιμα μέχρι την έκδοση των αδειών. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο συναντώνται οι επτά νέες προσφυγές με τη νομολογία που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται.

Ο κ. Λαζαράτος επεσήμανε ότι «ο λόγος που επιμένω και έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη, δεν είναι κανένας άλλος από να φτιαχτούν σε σωστό πλαίσιο. Τα προγράμματα σπουδών να είναι έγκυρα, ώστε να μην εξαπατηθούν μαθητές και γονείς. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν, το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Απλώς, παλεύουμε ώστε να υλοποιηθούν όπως πρέπει κι όχι πρόχειρα», σε σχόλιο στο Newsbomb.

Παπαϊωάννου: «Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί»

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, επανέλαβε πως «εγγυώμαι ότι δεν υπάρχουν νέα μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών θα κριθεί με τη νέα κανονιστική διαδικασία».

«Άλλο πράγμα ο έλεγχος και η πιστοποίηση και άλλο πράγμα τι συνέβη την προηγούμενη χρονιά. Το ακαδημαϊκό έτος δεν πρόκειται να χαθεί. Ως Πολιτεία, θέλουμε να διασφαλίσουμε με τον πλέον νομικό τρόπο τη διαδικασία», ανέφερε επιπλέον, σχολιάζοντας ότι «οι παρατηρήσεις που έγιναν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι θετικές».

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