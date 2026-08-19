Λευτέρης Πετρούνιας: Πού θα δείτε τον προκριματικό του Έλληνα Ολυμπιονίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να ανέβει στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ, με πρώτο στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία στον τελικό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στον προκριματικό, από τον οποίο οι οκτώ πρώτοι θα βρεθούν στον τελικό. Η Ελλάδα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ του προκριματικού, που θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Στον τελικό περνούν οι οκτώ υψηλότερες βαθμολογίες του προκριματικού, με όριο δύο αθλητών ανά χώρα. Η ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 θα αρχίσει στις 18:45, ενώ, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στο δεύτερο subdivision χωρών που θα κάνουν ροτέισον στα όργανα μεταξύ 15:00 και 18:30 σε ώρες Ελλάδας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον προκριματικό επί πληρωμή στο gymtv.online.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 19:00 ώρα Ελλάδος.