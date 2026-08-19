Αλβανία: Πώς οι δύο Τούρκοι προσπάθησαν να φυγαδεύσουν τον 29χρονο – Στο «κάδρο» και αστυνομικός

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα συνελήφθη πέντε ώρες μετά τη δολοφονία του 21χρονου Πορτογάλου, σε τουριστικό θέρετρο στο Εξαμίλι της Αλβανίας – Τι κατέθεσαν οι δύο Τούρκοι που τον μετέφεραν και ποιος ο ρόλος του αστυνομικού

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Αλβανία: Πώς οι δύο Τούρκοι προσπάθησαν να φυγαδεύσουν τον 29χρονο – Στο «κάδρο» και αστυνομικός
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας 21χρονος από την Πορτογαλία είχε ταξιδέψει στο Εξαμίλι μαζί με παρέα φίλων για τις διακοπές του στην Αλβανία, όμως εκεί βρήκε τραγικό θάνατο. Ο νεαρός έπεσε νεκρός από μαχαίρι, έπειτα από επίθεση εργαζομένου του συγκροτήματος «Principotes», ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στο Λεβάν.

Ο Πορτογάλος τουρίστας Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, περίπου στις 02:30, από εργαζόμενο μέσα στις εγκαταστάσεις του beach bar «Principotes». Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας καβγάς που φέρεται να αφορούσε μια γυναίκα με τον Σοκράτ Βάτα κλιμακώθηκε και κατέληξε στη δολοφονία του 21χρονου.

Από το βράδυ της Δευτέρας, ο νεαρός βρισκόταν μαζί με τους φίλους του στο νυχτερινό κλαμπ του συγκροτήματος, «La Guerre» («Ο Πόλεμος»), όπου πραγματοποιούνταν πάρτι με Γάλλο DJ. Εκεί σημειώθηκε και η σύγκρουση με έναν από τους εργαζομένους.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός του τουρίστα παρέμεινε στον εξωτερικό χώρο για σχεδόν 3 ώρες, έως ότου εντοπιστεί και φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Πηγές αναφέρουν ότι ο Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες δέχθηκε αρκετά χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και τον θώρακα, τραύματα που προκάλεσαν τον θάνατό του.

Μετά την αποχώρησή του από τον τόπο του εγκλήματος, ο Σοκράτ Βάτα συνελήφθη περίπου πέντε ώρες αργότερα στο Λεβάν του Φιέρι, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Το όχημα οδηγούσε μια 31χρονη γυναίκα και επέβαινε σε αυτό ένας 38χρονος άνδρας, αμφότεροι Τούρκοι υπήκοοι. Και οι δύο συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, προορισμός τους ήταν τα Τίρανα.

Οι δύο Τούρκοι δήλωσαν ότι ήταν τακτικοί πελάτες του «Principotes» και ότι είχαν αναπτύξει φιλική σχέση με τον Σοκράτ Βάτα.

Όπως κατέθεσαν, τον πλήρωναν για υπηρεσίες ασφαλείας, ως σωματοφύλακα και προσωπικό συνοδό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι τον παρέλαβαν στο αυτοκίνητο αποκλειστικά λόγω της φιλικής σχέσης που είχαν μαζί του.

«Ήμασταν φίλοι και τον συνοδεύσαμε λόγω της φιλίας μας», φέρεται να δήλωσαν στους αστυνομικούς κατά την ανάκριση.

Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης ο αστυνομικός Μοΐσιντ Ματουσάι, ο οποίος εργαζόταν ως σωματοφύλακας στο «Principotes», ενώ ένα ακόμη άτομο αναζητείται. Συνολικά, η αστυνομία ανακοίνωσε 11 συλλήψεις, ενώ δύο άτομα έχουν κηρυχθεί καταζητούμενα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Μπεκίμ Μπούλιτσα, ο οποίος φέρεται να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του «Principotes».

Συνελήφθησαν:

  • Σοκράτ Λιπάν, γνωστός και ως Σοκράτ Βάτα
  • Νουχ Μαχμούτογλου και Έζγκι Περλάκ, αμφότεροι Τούρκοι υπήκοοι
  • Σέρτζι Σελίμι
  • Έρβις Μπούντσι
  • Ίλντι Τσεκάνι
  • Μουράτ Ζαμπίνα
  • Μοΐσιντ Ματουσάι
  • Λουτσιάνο Σεφέρι
  • Ρομέο Σέχου
  • Κρίστι Κόσι

Αναζητούνται:

  • Ντέιβιντ Ερτεβάν
  • Μπεκίμ Μπούλιτσα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, κάτοικος Χας και εργαζόμενος στο «Principotes», δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το 2024 καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών. Οι συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος από τις βρετανικές αρχές παραμένουν προς διερεύνηση.

Η ανακριτική ομάδα, υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας, συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας στο Εξαμίλι. Η αστυνομία έχει προσαγάγει 42 άτομα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενους και πελάτες του συγκροτήματος.

Μετά το περιστατικό, αρκετοί παραθεριστές στο Εξαμίλι εξέφρασαν την οργή και τον αποτροπιασμό τους για τη δολοφονία του 21χρονου με μαχαίρι.

Το «Principotes» είναι ένα πολυτελές παραθαλάσσιο συγκρότημα στην Αλβανική Ριβιέρα, απέναντι από τα Τρία Νησιά. Διαθέτει ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες, εστιατόριο, μπαρ και χώρους αναψυχής. Η τοποθεσία, γνωστή για τη θέα και τα καθαρά νερά του Ιονίου, αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για τουρίστες και ντόπιους.

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