Τσακώθηκαν για ένα πάρτι και σήκωσε τοίχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί τον γείτονά του
Η μουσική από ένα παιδικό πάρτι που συνεχίστηκε μέχρι μετά τις 23:00 προκάλεσε έναν έντονο καβγά μεταξύ δύο γειτόνων. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο ένας από αυτούς άρχισε να χτίζει έναν τοίχο 4 μέτρων, με την υπόθεση να καταλήγει τελικά στα δικαστήρια
Ένα πάρτι γενεθλίων που παρατάθηκε μέχρι μετά τις 23:00 κατέληξε να πυροδοτήσει μια σύγκρουση μεταξύ δύο γειτόνων, η οποία τελικά έφτασε στα δικαστήρια, σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία στην Βραζιλία.
Ο Ρικάρντο και ο Σέρχιο ζούσαν επί 12 χρόνια στον ίδιο δρόμο, σε διπλανά σπίτια που χωρίζονταν από έναν κοινό τοίχο ύψους 1,80 μέτρων. Η σχέση τους άλλαξε μετά το πάρτι γενεθλίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 22:00, όμως η καθυστέρηση στην άφιξη της τούρτας είχε ως αποτέλεσμα η μουσική να συνεχιστεί μέχρι μετά τις 23:00.
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