Τσακώθηκαν για ένα πάρτι και σήκωσε τοίχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί τον γείτονά του

Ένα πάρτι γενεθλίων που παρατάθηκε μέχρι μετά τις 23:00 κατέληξε να πυροδοτήσει μια σύγκρουση μεταξύ δύο γειτόνων, η οποία τελικά έφτασε στα δικαστήρια, σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία στην Βραζιλία.

Ο Ρικάρντο και ο Σέρχιο ζούσαν επί 12 χρόνια στον ίδιο δρόμο, σε διπλανά σπίτια που χωρίζονταν από έναν κοινό τοίχο ύψους 1,80 μέτρων. Η σχέση τους άλλαξε μετά το πάρτι γενεθλίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 22:00, όμως η καθυστέρηση στην άφιξη της τούρτας είχε ως αποτέλεσμα η μουσική να συνεχιστεί μέχρι μετά τις 23:00.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta