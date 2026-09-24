ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 43 θέσεις στην ΥΠΑ (ΠΕ)

Snapshot Δημοσιεύτηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 43 μόνιμες θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στην κατηγορία ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται στον πίνακα διοριστέων με ένδειξη «ΝΑΙ».

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε περιοχές όπως Ανατολική Αττική, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Θήρα, Λασίθι, Μύκονος και Ρόδος. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τατα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 10/20.02.2026/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.-Air Traffic Safety Electronics Personnel) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί και δείτε τα οριστικά αποτελέσματα.

3Κ-2026 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ

Ο πίνακας με τις θέσεις

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις είναι σε: Ανατολική Αττική, Νότιο Τομέα Αθηνών, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θήρα, Λασίθι, Μύκονο και Ρόδο.