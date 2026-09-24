ΗΠΑ – Κίνα: Παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου η εμπορική ανακωχή

Snapshot Η εμπορική ανακωχή μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου.

Η αρχική προθεσμία για την αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης ήταν η 10η Νοεμβρίου.

Η παράταση δίνεται για να δοθεί περισσότερος χρόνος σε νέες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατά την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Οι εμπορικές σχέσεις αποτελούν βασικό θέμα στις συνομιλίες μεταξύ Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

Για ακόμη δύο μήνες παρατείνεται η εμπορική ανακωχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με τη νέα προθεσμία να μετατίθεται για τις 10 Ιανουαρίου.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική βάση έξω από την Ουάσιγκτον.

Όπως δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν την περίοδο οικονομικής αποκλιμάκωσης, η οποία κανονικά θα έληγε στις 10 Νοεμβρίου.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να υπάρξει περισσότερος χρόνος για νέες συνομιλίες και για την αναζήτηση περιθωρίων συμφωνίας στα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο χώρες.

Η ανακοίνωση συμπίπτει με την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ και προηγείται των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τις εμπορικές σχέσεις να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.