Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με Citi και Bank of America – Στην ατζέντα ομόλογα, επενδύσεις

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της Citi και της Bank of America στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ελληνική οικονομία αξιολογήθηκε θετικά από τις τράπεζες, με έμφαση στη συνετή δημοσιονομική πολιτική και τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων.

Η ελληνική αγορά ομολόγων παρουσίασε μικρότερες πιέσεις σε σύγκριση με άλλες χώρες, και το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από τεσσάρων χωρών της G7.

Συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και η ανάπτυξη data centers, όπως η συνεργασία ΔΕΗ με Amazon Web Services στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημάνθηκε η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση με στόχο την απλούστευση διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Snapshot powered by AI

Ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, και τον President of International της Bank of America, Μπέρναρντ Μενσά, είχε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις συζητήσεις συμμετείχαν και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας, με τα στελέχη των δύο τραπεζών να αναφέρονται θετικά στις επιδόσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια. Η Τζέιν Φρέιζερ είναι CEO και πρόεδρος του ΔΣ της Citi, ενώ ο Μπέρναρντ Μενσά είναι επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της Bank of America.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία, όπως σημείωσε, επιτρέπει τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και την ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική αγορά έχει δεχθεί συγκριτικά μικρότερες πιέσεις. Επισήμανε επίσης ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας βρίσκεται πλέον χαμηλότερα από εκείνο τεσσάρων χωρών της G7 — των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η σχετική ανθεκτικότητα των ελληνικών ομολόγων στις πρόσφατες διεθνείς πιέσεις είχε επισημανθεί από τον ίδιο και πριν από την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.

Ενέργεια, επενδύσεις και data centers

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκράτηση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, με ιδιαίτερη αναφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και η ανάπτυξη νέων data centers.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για τη δημιουργία μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, επένδυση στην οποία ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί και κατά τις επαφές του στην Καλιφόρνια.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην αυξανόμενη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.