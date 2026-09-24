Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με Citi και Bank of America – Στην ατζέντα ομόλογα, επενδύσεις

Με την επικεφαλής της Citi Τζέιν Φρέιζερ και τον πρόεδρο Διεθνών Δραστηριοτήτων της Bank of America Μπέρναρντ Μενσά συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με Citi και Bank of America – Στην ατζέντα ομόλογα, επενδύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της Citi και της Bank of America στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη.
  • Η ελληνική οικονομία αξιολογήθηκε θετικά από τις τράπεζες, με έμφαση στη συνετή δημοσιονομική πολιτική και τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων.
  • Η ελληνική αγορά ομολόγων παρουσίασε μικρότερες πιέσεις σε σύγκριση με άλλες χώρες, και το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από τεσσάρων χωρών της G7.
  • Συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και η ανάπτυξη data centers, όπως η συνεργασία ΔΕΗ με Amazon Web Services στη Δυτική Μακεδονία.
  • Επισημάνθηκε η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση με στόχο την απλούστευση διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Snapshot powered by AI

Ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, και τον President of International της Bank of America, Μπέρναρντ Μενσά, είχε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις συζητήσεις συμμετείχαν και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας, με τα στελέχη των δύο τραπεζών να αναφέρονται θετικά στις επιδόσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια. Η Τζέιν Φρέιζερ είναι CEO και πρόεδρος του ΔΣ της Citi, ενώ ο Μπέρναρντ Μενσά είναι επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της Bank of America.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία, όπως σημείωσε, επιτρέπει τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και την ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική αγορά έχει δεχθεί συγκριτικά μικρότερες πιέσεις. Επισήμανε επίσης ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας βρίσκεται πλέον χαμηλότερα από εκείνο τεσσάρων χωρών της G7 — των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η σχετική ανθεκτικότητα των ελληνικών ομολόγων στις πρόσφατες διεθνείς πιέσεις είχε επισημανθεί από τον ίδιο και πριν από την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.

Ενέργεια, επενδύσεις και data centers

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκράτηση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, με ιδιαίτερη αναφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και η ανάπτυξη νέων data centers.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για τη δημιουργία μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, επένδυση στην οποία ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί και κατά τις επαφές του στην Καλιφόρνια.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην αυξανόμενη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στις βίζες για τον λεγόμενο «τουρισμό γεννήσεων» – Στο στόχαστρο κυκλώματα και μεσάζοντες

03:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με Citi και Bank of America – Στην ατζέντα ομόλογα, επενδύσεις και ενέργεια

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ανοικτή κληρωτίδα για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

03:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Κίνα: Παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου η εμπορική ανακωχή

02:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Μπαράζ εκρήξεων πριν σημάνει ο συναγερμός – Προειδοποίηση για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία στον ΟΗΕ: «Τα Υψίπεδα του Γκολάν παραμένουν συριακό έδαφος» – Η απάντηση του Ισραήλ

01:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Προειδοποιήσεις από Άλτμαν και Αμοντέι

01:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έσπασε την παράδοση» για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκε προσωπικά και με κάθε επισημότητα

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρικυμία» σε Wall Street και πετρέλαιο έφερε η ομιλία Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πατέρας τριών κοριτσιών ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του στον Πλακιά

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η σύμβαση του υπνοθεραπευτή με τους δύο γιατρούς - Τι προβλέπει η συμφωνία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Εικόνες από τις φθαρμένες καρέκλες σε κεντρικό αμφιθέατρο – Το σχόλιο συμβούλου του Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ομηρεία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - «Δύο ημέρες ακούμε ουρλιαχτά», είπε μάρτυρας στο Newsbomb - Βίντεο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

01:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έσπασε την παράδοση» για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκε προσωπικά και με κάθε επισημότητα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδελφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σφοδρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ