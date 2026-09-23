Μητσοτάκης σε ομογενείς: Ψηφίστε από όπου μένετε - Ελπίζω να είμαι μαζί σας και του χρόνου

Snapshot Η Ελλάδα παρουσιάζει δημοσιονομική πειθαρχία με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και μείωση ανεργίας κάτω από 8%.

Η χώρα ενίσχυσε την αποτροπή απέναντι σε προκλήσεις, διατηρώντας ήρεμες σχέσεις με γείτονες και αντιμετωπίζοντας υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα.

Η ενεργειακή πολιτική στηρίζεται στο φυσικό αέριο, με προγραμματισμένη γεώτρηση το 2027 για την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Οι ομογενείς μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους μέσω επιστολικής ψήφου ή στα προξενεία.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι η τρίτη θητεία εστιάζει σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, όχι σε ρεκόρ, και ελπίζει να συνεχίσει να έχει επαφή με την ομογένεια. Snapshot powered by AI

Σε ομογενειακή εκδήλωση της Νέα Υόρκη μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας μηνύματα τόσο για την εξωτερική και ενεργειακή πολιτική της χώρας, όσο και για τις επερχόμενες εκλογές.

«Πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτιζαν πολλοί ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν με επιτόκιο χαμηλότερο από χώρες του G7. Η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8%. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα επιστρέφουν. Είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης. Στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσα ένα πρόγραμμα στήριξης για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους Έλληνες. Θα διατηρήσουμε τη δεύσμευσή μας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Παντοτε είναι δελεαστικό όσο προσεγγίζει κανείς μια εκλογική αναμέτρηση να προσεγγίσει λίγο παραπάνω. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ. Η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στα προηγούμενα έτη», ανέφερε αρχικά μιλώντας για την οικονομία.

Μήνυμα στην Τουρκία

«Έχουμε επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς σε περίπλοκη γειτονιά. Έχουμε ενδυναμώσει τη χώρα. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι ήσυχη χώρα και θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν θα δεχτούμε να μας απειλεί κανείς. Το 2020 αντιμετωπίσαμε στα χερσαία σύνορά μας υβριδική επίθεση. Τώρα η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να επηρεάσει την Ευρώπη σε σχέση με πολιτικές που θα επηρεάσουν το μέλλον», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης..

Για τα ενεργειακά επισήμανε: Για το άμεσο μέλλον θα εξαρτόμαστε από το φυσικό αέριο. Όσον αφορά στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ανοίγουμε νέους διαύλους συνεργασίας Είμαι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας

Τρίτη θητεία

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε γιατί η κυβέρνηση διεκδικεί μια επόμενη εκλογή και όχι μια τρίτη θητεία όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση:

Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή.

Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του. Και όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια.

Ψήφος ομογενών

Ειδική αναφορά έκανε στην δυνατότητα ψήφου των ομογενών από τον τόπο κατοικίας τους:

Μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και της Ελλάδας. Τι πιο σημαντικό από τη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου. Να ψηφίζετε από όπου μένετε. Μπορείτε να ψηφίσετε στο προξενείο ή να ταχυδρομήσετε την ψήφο σας. Ανυπομονούμε να δούμε τη δικιά σας συμμετοχή. Να δούμε τι πιστεύετε. Όταν κάποιος είναι μακριά μπορεί να δει πράγματα πέρα από την μικροπολιτική. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε πως ό,τι έχουμε επιτύχει είναι μη αναστρέψιμο. Η τρίτη θητεία δεν έχει να κάνει με τα ρεκόρ, αλλά με την αλλαγή στη χώρα. Εκπληρώσαμε τις περισσότερες δεσμεύσεις που δώσαμε το 2023. Ελπίζω ότι θα μπορώ να είμαι μαζί σας και του χρόνου

Διαβάστε επίσης