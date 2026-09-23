ΑΑΔΕ: Πακέτα με 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ ξετρύπωσαν οι έλεγχοι του ΔΕΟΣ

Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνού ναργιλέ

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

ΑΑΔΕ: Πακέτα με 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ ξετρύπωσαν οι έλεγχοι του ΔΕΟΣ
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  • Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνού ναργιλέ με κατάσχεση 504 συσκευασιών βάρους 63 κιλών σε δέματα προς εξωτερικό.
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 826 κιλά καπνικών προϊόντων ναργιλέ και 8.750 ευρώ σε μετρητά από τον κατηγορούμενο και τις εγκαταστάσεις του.
  • Ο κατηγορούμενος δήλωνε ψευδώς ότι τα δέματα περιείχαν λιβάνι σε αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας.
  • Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για τα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται σε 220.000 ευρώ.
  • Ο διακινητής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
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Ακόμα μία σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατέγραψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. Οι ελεγκτές ερεύνησαν και κατάσχεσαν πέντε ύποπτα δέματα σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ταχυμεταφορών.

Τα δέματα περιείχαν 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 63 κιλών, και προορίζονταν για αποστολή στο εξωτερικό.

Οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τον αποστολέα, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας με χρήση ναργιλέ.

Σε έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου, κατασχέθηκαν μετρητά 7.000 ευρώ, ενώ σε διπλανή αποθήκη κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 750 κιλών.

Παράλληλα, στην καφετέρια κατασχέθηκαν 1.750 ευρώ, καθώς και 78 τάπερ με καπνό ναργιλέ, συνολικού βάρους 13 κιλά.

Οι ελεγκτές ερεύνησαν και τα πληροφοριακά συστήματα της μεταφορικής εταιρείας και βρήκαν ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει 7 αποστολές σε προγενέστερο χρόνο, δηλώνοντας στη μεταφορική εταιρεία ότι το περιεχόμενο των δεμάτων ήταν λιβάνι — όπως ακριβώς και στις αποστολές, που κατασχέθηκαν.

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι και οι προηγούμενες αποστολές περιείχαν καπνικά προϊόντα ναργιλέ.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 826 κιλά καπνικών προϊόντων ναργιλέ και χρηματικά ποσά 8.750 ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών είχε διαφύγει της κατάσχεσης.Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για το σύνολο των καπνικών προϊόντων φτάνουν τα 220.000 ευρώ.

Ο διακινητής του λαθραίου καπνού για ναργιλέ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

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