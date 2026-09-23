Κυριάκος Μητσοτάκης: Μήνυμα στην Τουρκία από την εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye για την παρακολούθηση των ωκεανών.

Η πρωτοβουλία OceanEye υποστηρίζει την ενωσιακή ωκεάνια τεχνολογία και καινοτομία.

Η ΕΕ τοποθετείται στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα παρατήρησης των ωκεανών μέσω της OceanEye.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και επικοινωνιακές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τους ωκεανούς.

Η OceanEye αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς. Snapshot powered by AI

Στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την παρακολούθηση και την παρατήρηση των ωκεανών με την ονομασία OceanEye συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνάς προωθυπουργός εξέφρασε την στήριξή του στην πρωτοβουλία ενώ δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Δημιουργούμε δύο θαλάσσια πάρκα, θα προστατεύσουμε την δική μας κυριαρχία»

Η πρωτοβουλία OceanEye στηρίζει την ενωσιακή ωκεάνια τεχνολογία και καινοτομία και θέτει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ενός βιώσιμου παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης των ωκεανών. Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς και έχει επίσης εκπαιδευτική, πολιτιστική και επικοινωνιακή διάσταση, ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με τους ωκεανούς και την παρατήρησή τους.

Διαβάστε επίσης