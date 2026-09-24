Κίεβο: Μπαράζ εκρήξεων πριν σημάνει ο συναγερμός – Προειδοποίηση για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Snapshot Περίπου δέκα εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο πριν ενεργοποιηθεί ο αεροπορικός συναγερμός για ρωσική επίθεση.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για εκτόξευση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων προς τις περιφέρειες Κιέβου και Τσερνίχιβ.

Οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία έχουν ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας θύματα και καταστροφές.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τις επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να διακόψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Νέες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, την ώρα που οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία έχουν ενταθεί σημαντικά τα τελευταία 24ωρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα άκουσαν περίπου δέκα εκρήξεις, τόσο ισχυρές ώστε ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν μάλιστα πριν ακόμη κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός. Λίγο αργότερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για εκτόξευση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων με κατεύθυνση τις περιφέρειες του Κιέβου και του Τσερνίχιβ.

Η νέα επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά το κύμα ρωσικών πληγμάτων που άφησε τουλάχιστον επτά νεκρούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιές και ζημιές στο Κίεβο.

Οι επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα, με τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τόσο πυραύλους όσο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ παράλληλα έχουν ενταθεί και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος.

Την Τετάρτη, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να κάνει «παύση» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.