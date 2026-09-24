Συρία στον ΟΗΕ: «Τα Υψίπεδα του Γκολάν παραμένουν συριακό έδαφος» – Η απάντηση του Ισραήλ

Snapshot Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν παραμένουν συριακό έδαφος.

Η Συρία κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθετικές ενέργειες και προειδοποίησε ότι θα αντιδράσει σε κάθε παραβίαση της κυριαρχίας της.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, απάντησε ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ισραήλ.

Το Ισραήλ ελέγχει τα Υψίπεδα του Γκολάν από τον πόλεμο του 1967 και επέκτεινε μονομερώς τη νομοθεσία του εκεί το 1981, χωρίς διεθνή αναγνώριση. Snapshot powered by AI

Στο ζήτημα των Υψιπέδων του Γκολάν αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η περιοχή παραμένει συριακό έδαφος.

«Κάθε απόπειρα που παραβιάζει την κυριαρχία μας και το διεθνές δίκαιο θα αντιμετωπιστεί», ανέφερε ο Σύρος πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ ότι πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της Συρίας.

Ο αλ-Σάρα υποστήριξε ότι, παρά τις επανειλημμένες ισραηλινές ενέργειες που χαρακτήρισε «επιθετικές», εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρήνη και ασφάλεια «για όσους επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά».

Η απάντηση από την ισραηλινή πλευρά ήρθε λίγο αργότερα. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι «το Γκολάν υπό ισραηλινή κυριαρχία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους του Ισραήλ για πάντα».

Τα Υψίπεδα του Γκολάν τελούν υπό ισραηλινό έλεγχο από τον πόλεμο του 1967. Το Ισραήλ επέκτεινε μονομερώς εκεί τη νομοθεσία και τη διοίκησή του το 1981, κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από τη μεγάλη πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας.