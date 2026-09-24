«Τρικυμία» σε Wall Street και πετρέλαιο έφερε η ομιλία Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Snapshot Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση την Τετάρτη 23/9, επηρεασμένο από την ομιλία του προέδρου του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4% μετά την ομιλία του Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί και χαρακτήρισε τη χώρα του «θύμα τρομοκρατίας».

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,68%, ο Nasdaq με πτώση 1,13%, και ο S&P 500 με πτώση 0,75%. Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη (23/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. στη Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4% μετά την ομιλία του προέδρου του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί, τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του είναι «θύμα τρομοκρατίας».

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 352,10 μονάδων (-0,68%), στις 51.511,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 308,24 μονάδων (-1,13%), στις 26.936,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 58,61 μονάδων (-0,75%), στις 7.706,03 μονάδες.