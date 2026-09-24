«Τρικυμία» σε Wall Street και πετρέλαιο έφερε η ομιλία Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Τρικυμία» σε Wall Street και πετρέλαιο έφερε η ομιλία Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
Snapshot
  • Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση την Τετάρτη 23/9, επηρεασμένο από την ομιλία του προέδρου του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4% μετά την ομιλία του Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Ο Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί και χαρακτήρισε τη χώρα του «θύμα τρομοκρατίας».
  • Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,68%, ο Nasdaq με πτώση 1,13%, και ο S&P 500 με πτώση 0,75%.
Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη (23/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. στη Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4% μετά την ομιλία του προέδρου του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί, τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του είναι «θύμα τρομοκρατίας».

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 352,10 μονάδων (-0,68%), στις 51.511,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 308,24 μονάδων (-1,13%), στις 26.936,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 58,61 μονάδων (-0,75%), στις 7.706,03 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία στον ΟΗΕ: «Τα Υψίπεδα του Γκολάν παραμένουν συριακό έδαφος» – Η απάντηση του Ισραήλ

01:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Προειδοποιήσεις από Άλτμαν και Αμοντέι

01:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έσπασε την παράδοση» για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκε προσωπικά και με κάθε επισημότητα

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρικυμία» σε Wall Street και πετρέλαιο έφερε η ομιλία Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πατέρας τριών κοριτσιών ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του στον Πλακιά

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η σύμβαση του υπνοθεραπευτή με τους δύο γιατρούς - Τι προβλέπει η συμφωνία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Εικόνες από τις φθαρμένες καρέκλες σε κεντρικό αμφιθέατρο – Το σχόλιο συμβούλου του Ζελένσκι

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Προσκαλέσαμε τον Πούτιν στην G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποφυλακίστηκε και επιτέθηκε ξανά στον πατέρα του

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς να ποτίζει φυτεία κάνναβης

22:22LIFESTYLE

Η Ολλανδία επιστρέφει στη Eurovision -  Ανακαλεί το μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

01:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έσπασε την παράδοση» για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκε προσωπικά και με κάθε επισημότητα

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκρι Άντερσον: Πέθανε ο ροκ σταρ -Υπέστη ανακοπή στη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ομηρεία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - «Δύο ημέρες ακούμε ουρλιαχτά», είπε μάρτυρας στο Newsbomb - Βίντεο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδελφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς να ποτίζει φυτεία κάνναβης

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ