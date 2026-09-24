Στις ΗΠΑ ο Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκαν με κάθε επισημότητα ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο στη βάση Joint Base Andrews, ανοίγοντας έναν νέο γύρο επαφών Ουάσιγκτον και Πεκίνου με εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν στην ατζέντα.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Στις ΗΠΑ ο Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκαν με κάθε επισημότητα ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στη βάση Joint Base Andrews, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην επίσκεψη.
  • Πρόκειται για την πρώτη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ από το 2015, σε περίοδο έντονων οικονομικών και πολιτικών διαφωνιών.
  • Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, οι δασμοί, οι σπάνιες γαίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ταϊβάν.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημη τελετή υποδοχής, στρατιωτική τελετή και κρατικό δείπνο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ.
  • Οι προσδοκίες για σημαντική συμφωνία είναι περιορισμένες, με στόχο κυρίως τη συγκράτηση των εντάσεων και τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας.
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Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον υποδέχεται προσωπικά στη βάση Joint Base Andrews, έξω από την Ουάσιγκτον.

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου αλλά και της συζύγου του Μελάνια στην πίστα για την άφιξη του Κινέζου ομολόγου του δεν αποτελεί συνήθη πρακτική του πρωτοκόλλου. Ο Τραμπ επέλεξε να δώσει από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερο βάρος στην επίσκεψη, πριν ακόμη αρχίσει το επίσημο πρόγραμμα στον Λευκό Οίκο.

Για τον Σι πρόκειται για την πρώτη κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ από το 2015, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εξακολουθούν να δοκιμάζονται από σημαντικές διαφωνίες, την ώρα που και οι δύο πλευρές επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Μαχητικό πέρασε χαμηλά κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ – Η αντίδραση του Τραμπ

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, στρατιωτικό αεροσκάφος πέρασε σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της τελετής. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αιφνιδιάζεται στιγμιαία από τον έντονο θόρυβο, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό μορφασμό πριν συνεχιστεί κανονικά το τελετουργικό.

Η ισχυρή στρατιωτική παρουσία αποτελούσε μέρος της υποδοχής που είχε ετοιμάσει ο Λευκός Οίκος για τον Κινέζο πρόεδρο. Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβανόταν αεροπορική διέλευση ενός στρατηγικού βομβαρδιστικού B-2 Spirit συνοδευόμενου από τέσσερα μαχητικά F-22 Raptor, καθώς και συμμετοχή εκατοντάδων μελών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επίσημη τελετή αποτελεί ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σκέλη της κρατικής επίσκεψης του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από τις συνομιλίες των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο.

Τι θα ακολουθήσει

Το κυρίως πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη, με επίσημη τελετή υποδοχής στον Λευκό Οίκο και τις συνομιλίες Τραμπ–Σι. Θα ακολουθήσει στρατιωτική τελετή, ενώ το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραθέσει κρατικό δείπνο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ.

Στην ατζέντα βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, οι δασμοί, οι σπάνιες γαίες και η τεχνητή νοημοσύνη. Ξεχωριστή θέση αναμένεται να έχει και η Ταϊβάν, ένα από τα σταθερά σημεία τριβής στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Οι προσδοκίες για κάποια μεγάλη συμφωνία παραμένουν περιορισμένες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στο αν οι συνομιλίες μπορούν να συγκρατήσουν τις εντάσεις και να κρατήσουν ανοιχτή την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

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