Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου.

  • 787 - Ξεκινά τις εργασίες της η 7η Οικουμενική Σύνοδος (2η της Νίκαιας). Η Ειρήνη η Αθηναία αναστηλώνει τις εικόνες.
  • 1806 - Επανεκλέγεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο εξόριστος στο Άγιο Όρος Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄.
  • 1834 - Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
  • 1869 - «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
  • 1908 - Οι Κρητικοί κηρύσσουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
  • 1915 - Ορκίζεται η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη.
  • 1828 - Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει τα ταχυδρομεία.
  • 1948 - Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Χόντα, στην Ιαπωνία.
  • 1957 - Εγκαινιάζεται στη Βαρκελώνη το στάδιο Καμπ Νου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.
  • 1960 - Καθελκύεται το USS Enterprise, το πρώτο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.
  • 1996 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον υπογράφει στα Ηνωμένα Έθνη τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών.
  • 2004 - Επιστήμονες ανακοινώνουν την αποκρυπτογράφηση της συνολικής αλληλουχίας DNA του βακτηρίου που προκαλεί τη Νόσο των Λεγεωνάριων.
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