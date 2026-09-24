Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Newsroom

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη

Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου

Η Καθημερινή: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται

Τα Νέα: Διπλή προστασία στους κληρονόμους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:52ΕΛΛΑΔΑ

«Δεύτερο κύμα» από πρεμιέρες στην ελληνική τηλεόραση - Ποιες εκπομπές και σειρές έρχονται

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαχητικό πέρασε χαμηλά κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ – Η αντίδραση του Τραμπ

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζεται σήμερα η αστάθεια – Ακολουθεί νέο χαμηλό βαρομετρικό που φέρνει βροχές και καταιγίδες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 43 θέσεις στην ΥΠΑ (ΠΕ)

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στις βίζες για τον λεγόμενο «τουρισμό γεννήσεων» – Στο στόχαστρο κυκλώματα και μεσάζοντες

03:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με Citi και Bank of America – Στην ατζέντα ομόλογα, επενδύσεις και ενέργεια

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ανοικτή κληρωτίδα για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

03:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Κίνα: Παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου η εμπορική ανακωχή

02:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Μπαράζ εκρήξεων πριν σημάνει ο συναγερμός – Προειδοποίηση για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία στον ΟΗΕ: «Τα Υψίπεδα του Γκολάν παραμένουν συριακό έδαφος» – Η απάντηση του Ισραήλ

01:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Προειδοποιήσεις από Άλτμαν και Αμοντέι

01:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έσπασε την παράδοση» για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκε προσωπικά και με κάθε επισημότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έσπασε την παράδοση» για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχθηκε προσωπικά και με κάθε επισημότητα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ομηρεία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - «Δύο ημέρες ακούμε ουρλιαχτά», είπε μάρτυρας στο Newsbomb - Βίντεο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδελφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαχητικό πέρασε χαμηλά κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ – Η αντίδραση του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ