Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου
Η Καθημερινή: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται
Τα Νέα: Διπλή προστασία στους κληρονόμους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
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